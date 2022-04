Calviño avanza que sus previsiones estarán alineadas con las del conjunto de organismos y serán “prudentes”

Remarca que la intención es aprobar en el próximo Consejo de Ministros el tope al gas para que entre en vigor «inmediatamente»

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avanzado este miércoles que las previsiones económicas que el Gobierno presentará el viernes estarán alineadas con las estimaciones realizadas por el conjunto de organismos, si bien ha remarcado que el nuevo cuadro macroeconómico estará marcado por la «máxima prudencia».

El Gobierno debe remitir a Bruselas esta semana –antes del 30 de abril– el Programa de Estabilidad 2022-2025, que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones para el PIB en 2022, en un contexto de elevada incertidumbre ante el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios.

Aunque la vicepresidenta ya ha adelantado esta semana que habrá una «rebaja significativa» del crecimiento del PIB para este año frente a la anterior previsión del 7%, no ha especificado la horquilla en la que se moverá esa nueva estimación.

«Vamos a estar alineados con el conjunto de organismos», ha apuntado la titular económica del Gobierno en una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco, recogida por Europa Press.

De cara a la revisión del viernes, Calviño ha explicado que su Departamento está terminando de perfilar sus previsiones, a la espera de la publicación esta semana de avance del PIB correspondiente al primer trimestre del año que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Lo que adelanto es que van a ser previsiones marcadas por la máxima prudencia porque estamos en un momento de gran incertidumbre», ha enfatizado la vicepresidenta primera.

No obstante, la ministra de Asuntos Económicos ha destacado la evolución de otros indicadores económicos del país, como son el fuerte crecimiento del empleo en abril o la recuperación del turismo y la inversión.

Así, ha asegurado que las perspectivas económicas para España son de un «crecimiento fuerte», pero ha reconocido que están lastradas, sobre todo, por el sector exterior, que se ve muy afectado por el alza de combustibles y de los precios de la energía en mercados internacionales, así como por la ralentización del comercio europeo y mundial.

«Todo esto marcará una previsión, que estará alineada con las del conjunto de organismos, pero con una aproximación de máxima prudencia», ha recalcado.

INTENCIÓN DE LLEVAR AL PRÓXIMO CONSEJO DE MINISTROS EL TOPE AL GAS

Durante la entrevista, Calviño ha celebrado el acuerdo político entre el Gobierno de España, el de Portugal y la Comisión Europea para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de electricidad de la Península Ibérica, que se situará en una media de 50 euros/MWh en los próximos doce meses.

«Es un acuerdo muy importante porque nos va a dar doce meses con una red de seguridad para que, aunque el precio del gas en el mercado internacional suba, en el mercado español podamos tener un precio máximo y aliviar así a las familias y empresas», ha remarcado.

Tal y como ya ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Calviño ha insistido en que la intención del Ejecutivo es tratar de aprobar estas medidas en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el próximo martes para que entren en vigor «inmediatamente».

Estas medidas, junto con el impulso de la independencia energética de Europa, se unirán a las ya aprobadas por el Ejecutivo en el real decreto ley de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania que la responsable económica del Gobierno confía convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Sobre este paquete de medidas, la vicepresidente ha defendido el «diálogo» del Gobierno con agentes sociales y grupos políticos para elaborar el real decreto ley y ha instado al PP que decida cuál será el sentido de su voto mañana.

«Espero que haya un amplio apoyo a este paquete de medidas porque no encuentro ninguna justificación a negarse a bajar la gasolina, bajar la luz o apoyar a los más vulnerables. Los ciudadanos españoles no entenderían que sus representantes políticos no les ayuden en este momento tan grave», ha señalado Calviño.