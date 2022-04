Defensa desliza que otros cuerpos policiales podrían contar con el sistema de espionaje ‘Pegasus’

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Defensa recuerda que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no es el único organismo que puede trabajar con el sistema de espionaje ‘Pegasus’, del que también podrían disponer otros cuerpos policiales.

Así lo han apuntado fuentes del Departamento dirigido por Margarita Robles después de que los partidos nacionalistas hayan centrado en el Ministerio de Defensa y el CNI sus acusaciones sobre el presunto caso de espionaje a líderes independentistas.

Defensa pone el acento en la necesidad de que se constituya la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para que pueda comparecer en ella la directora del centro de inteligencia, Paz Esteban, y aportar allí a los grupos parlamentarios toda la información que no puede desvelarse públicamente por el secreto legal que ampara todas las actuaciones del organismo.

Robles ya ha reconocido este miércoles en el Pleno que ni siquiera pueden desvelar si el CNI trabaja con ‘Pegasus’, pero fuentes de Defensa han añadido después que se trata de un programa del que podrían disponer también otros cuerpos policiales, aunque sin concretar a cuáles se referían.

La ministra se ha mostrado convencida en la sesión de control al Gobierno de que la información que se traslade en la comisión de secretos sorprenderá a muchos. E incluso ha avisado de que algunos de quienes ahora están «dando lecciones» al Gobierno «tendrán que callarse» cuando se conozcan sus actuaciones.

En cualquier caso, desde Defensa no ven inocente el momento en el que ha salido a la luz el presunto espionaje, que Robles ha insistido las últimas semanas que no es nuevo e incluso ha puesto en cuestión la publicación donde se dio a conocer, el diario ‘New Yorker’. «Yo no conozco ese medio ni las fuentes que utiliza», dijo este martes en el Senado.

En cualquier caso, este miércoles ha preguntado a los independentistas qué creen que debe hacer un Estado cuando se vulnera la Constitución, se declara la independencia o se tiene relación con dirigentes políticos de Rusia.

«Les viene bien aparecer como víctimas, pero no les he oído nunca defender los principios básicos del Estado de derecho y los derechos y libertades de todos los ciudadanos», ha replicado a quienes critican al Gobierno y piden depurar responsabilidades.