El novelista James Ellroy: “Hollywood sigue siendo un lugar de pervertidos”

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El novelista James Ellroy regresa a la novela con ‘Pánico’ (Random House), un retrato del Hollywood de los años 50 a través de la figura del extorsionador Freddy Otash que saca muchos trapos sucios de las grandes estrellas del momento y que, a juicio del autor, «no ha cambiado» respecto a la actualidad.

«Hollywood sigue siendo un lugar de pervertidos donde siempre están con el sexo o las drogas», ha explicado en una entrevista con Europa Press el escritor estadounidense, quien no obstante reconoce que la actualidad es algo que no le interesa demasiado.

«Todo el mundo escribe sobre el hoy y a mí me importa una mierda, porque vivo en el pasado. Lo tengo todo en mi cabeza. Nunca utilizo Internet, no tengo cuenta de correo, no veo las noticias ni leo los periódicos ni enciendo la televisión» ha señalado el autor de ‘L.A. Confidential’, de 74 años.

Ellroy asegura que ‘Pánico’ –que forma parte de una tetralogía sobre Los Ángeles aún por terminar y que ya tiene otros títulos como ‘Perfidia’ o ‘Esta tormenta’– es una «sátira» que gira en torno a la figura de Otash: alguien «torpe, con ansias de amor, bebedor, consumidor de drogas, que agrede a la gente y que cuenta cosas malas de las estrellas de Hollywood».

Ellroy llegó a conocer a este peculiar personaje de las ‘cloacas’ angelinas, y califica la experiencia de «repugnante». «Lo conocí en 1989 y estuvimos en contacto hasta 1992, año en el que murió. Le planteé que fuera el protagonista de una de mis novelas, pero me pedía demasiado dinero: después murió y ya hubiera podido usar su personaje, pero se me había ocurrido otro protagonista», ha ironizado.

En cualquier caso, pese a las reticencias que le genera este personaje, Ellroy coincide en algunas de las fobias que tenía y que aparecen reflejadas en la novela. Por ejemplo, con el director del cine Nicholas Ray, quien «quería representar la conciencia social y estaba lleno de mierda».

«Ray acosó sexualmente a Natalie Wood cuando era menor», ha añadido, atacando también al actor James Dean, protagonista de ‘Rebelde sin causa’. «Dean era un tipejo pervertido y raro. Había muchos personajes así en Hollywood y yo quería ponerlo de manifiesto desde un punto de vista cómico», ha apuntado.

PUTIN, «UN PSICÓPATA»

Con una insignia de la bandera ucraniana en la solapa, el escritor únicamente hace una concesión para hablar de la actualidad refiriéndose al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como «un tipo malo y psicópata». «Quiero que ganen los ucranianos la guerra y de hecho creo que ganarán, pero me gustaría que Biden fuese un líder más fuerte», ha aseverado.

Con un pasado turbulento a sus espaldas, Ellroy, quien ya no bebe ni fuma y hace ejercicio con regularidad reconoce que no lamenta «nada» de su pasado. «Era un chico estúpido y descuidado, pero ya me limpié. Y ahora estoy agradecido por el don que tengo», ha celebrado.

LAS ADAPTACIONES AL CINE, «UNA BASURA»

El escritor reconoce que tiene varias armas en su casa que únicamente usa para «disparar al cielo». Y sobre su escritura, que ha llegado a calificarse de ‘prosa anfetamínica’, afirma que está elaborada en «un estado de agitación». En cualquier caso, no cree que su éxito de crítica y ventas le lleve a ganar un Premio Nobel, porque «nunca se lo van a dar a un escritor de novela negra».

Por último, preguntado por las adaptaciones al cine de sus novelas como ‘L.A. Confidential’, ha asegurado que se tratan «todas ellas de basura». «Yo no tengo un precio y mis libros tampoco, porque son inviolables, pero si viene alguien y te ofrece 30.000 dólares solo por firmar y que hagan lo que quieran en la película, pues cualquiera lo haría», ha concluido.