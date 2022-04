Tenis/Madrid.- Garbiñe Muguruza: “Creo que mi cuerpo necesitaba este parón”

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se encuentra «bien» y «con ganas» de volver a la pista en el Mutua Madrid Open tras un mes y medio sin jugar por una tendinitis en el hombro, un parón que «necesitaba» su cuerpo y que le ha servido también para «refrescar y aclarar los objetivos».

«Bien, me he encontrado bien, he estado entrenando estos días con buenas sensaciones y estoy fresca al no haber jugado anteriormente. Estoy bien y con ganas de empezar. Ya sabéis que me encanta jugar bien aquí y sacar mi mejor tenis, y cada año vengo con esa mentalidad. Estoy trabajando fuerte, a ver si este año es por fin», señaló Muguruza ante los medios en la Caja Mágica.

La doble ganadora de ‘Grand Slam’ nunca ha pasado de su tercer partido en un torneo que «siempre» le ha generado «presión». «Considero que es muy importante y además es el único que tenemos en España, sólo con esas dos razones ya la siento», advirtió.

«Seguramente me afecte el no haber competido tanto porque cuando vas a competir lo notas, pero es una decisión con la que estoy contenta y ahora entraré más fresca», añadió Muguruza, que se ha sometido a un tratamiento de «frío-calor» y que ha estado «mucho» con el fisioterapeuta para solucionar su problema en el tendón de su hombro. «Es un problema normal entre los tenistas y necesita tiempo de descanso y de no jugar. Ahora está mejor, el cuerpo aprecia el tratamiento y el descanso», remarcó.

En este sentido, ha llevado «bien» la inactividad desde el mes de marzo. «Creo que mi cuerpo lo necesitaba y estoy contenta de haber tomado el tiempo, de descansar, de estar con mi equipo sin el día a día de la competición, pero ahora estoy con ganas de estar aquí», comentó.

Para ello, ha «trabajado más de lo que se suele comentar» el aspecto mental, «sobre todo el hecho de refrescar y de aclarar un poco los objetivos y también echar de menos la competición». «Tenemos un calendario muy largo y muy duro, y a veces te sientes un poco atropellada por tanta cantidad de torneos, y a veces viene bien saltarse uno o dos para entrenar y recuperar bien para afrontar los torneos con energía y no seguir un calendario porque hay que hacerlo», aseveró la de Caracas.

Muguruza también dejó claro que además de las victorias en grandes torneos tiene «objetivos de tenis como el plantear partidos o cómo afrontar los momentos de dificultad». «También los objetivos para la tierra que el año pasado no me fue bien y qué debo hacer para que me vaya mejor. Cada día siempre hay un mini objetivo», detalló.

La hispano-venezolana recordó que «la tierra se adapta» a su estilo porque «es donde más tiempo» ha jugado desde que era niña y que aseguró que no va a cambiar su estilo. «Siempre he sido agresiva, creo que mi forma de jugar siempre va a ser la misma, de dominar y ser agresiva. Quizá tengo que controlar más las emociones, la presión y las ganas para que no me haga el efecto contrario», recalcó.

«Esta es una época buenísima. El tenis español siempre ha dominado y ahora más que nunca tiene variedad de edades, de tipo de juego, mujeres y hombres. España al poder ahora», afirmó con una sonrisa sobre la buena salud de su deporte a nivel nacional.

Finalmente, consideró que la baja de la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y que llegaba a Madrid con 23 victorias seguidas, afecta sobre todo al torneo porque «es la jugadora más importante». «Ya veremos si me afecta o no», zanjó Muguruza, que la tenía como posible rival en cuartos de final.