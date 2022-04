Actores, políticos y sindicalistas recuerdan a Juan Diego por su “grandeza como actor” y su compromiso con la profesión

«Le debemos la dignidad», dice Juan Echanove y Fernando Colomo le recuerda como «uno de los grandísimos intérpretes de España»

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La muerte Juan Diego Ruiz Moreno ha desatado una cascada de reacciones de compañeros de profesión, políticos, sindicalistas que han coincidido en destacar su «grandeza como actor» y su compromiso en defensa de los derechos de los actores y actrices.

Para sus compañeros de profesión, Juan Diego era «el mejor», como lo describió, entre sollozos, Juan Echanove en declaraciones a la Cadena Ser nada más enterarse de la noticia. «Le debemos la dignidad, el oficio, la solidaridad, la responsabilidad. No tengo palabras porque no soy capaz de hablar. Era el mejor», ha argumentado Echanove.

El director Fernando Colomo también ha lamentado el fallecimiento del «muy querido» y «extraordinario» actor «en todos los sentidos», uno de los «grandísimos» intérpretes de España. «Yo me he quedado con las ganas porque siempre decía: ‘A ver cuándo encuentro un papel para Juan Diego’. Y nada, me lo he perdido», ha comentado Colomo en declaraciones a la prensa, a la que ha indicado que «ha sido siempre un modelo para todo el mundo».

Preguntado sobre si ha compartido alguna anécdota con el actor, Fernando Colomo ha señalado que ha coincidido con Juan Diego «en el hospital», haciéndose una revisión rutinaria antes de una función teatral. Así, ha destacado «todas las películas» que hizo con José Luis García Sánchez, así como su papel de ‘señorito Iván’ en la cita ‘Los santos inocentes’, de Mario Camus.

Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, le ha recordado especialmente por su «mítico» papel en ‘Los Santos inocentes’, pero también en su lucha por los derechos del sector. «Le debemos mucho, el cine, el teatro, pero sobre todo los actores y actrices por la lucha que él inició», ha explicado Barroso para quien el actor era un «trabajador incansable» que «defendía a muerte a sus personajes». En el plano personal, le ha definido como «generoso y divertido al que siempre le gustaba jugar al borde de los límites». «Fascinante», ha concluido ante los medios de comunicación en un acto en Madrid. .

Antonio Banderas le ha recordado también en su perfil de Twitter: «Siempre duele la muerte de un compañero, de un amigo… pero Juan, tu telón cae y nos pilla con el pie cambiado. Realmente no se te olvidará nunca».

«Nunca he trabajado con él, pero ha sido un amigo muy querido. Nos hemos llevado siempre muy bien y siento muchísimo que haya fallecido, que no esté en esta profesión porque era un tío genial en todos los sentidos: como persona, políticamente, como actor. Dominaba todo y era un verdadero encanto. Le he querido mucho y lo siento mucho», ha declarado el director de cine Pedro Olea, quien ha destacado el «maravilloso» papel de Juan Diego en ‘Los santos inocentes’, puntualizando que «todo lo que ha hecho ha estado muy bien» y «es un actor asombroso».

«Nunca me voy a olvidar de ti, amigo. Y aquella noche en Málaga me la guardo en la caja del tesoro. Descansa en paz», ha escrito la actriz Ana Millán. Por su parte, Toni Cantó dejaba también por escrito su tristeza: «Se nos va un grande».

La actriz Itziar Castro escribía en Twitter: «Hasta siempre maestro» y el actor Javi Coll le recordaba su ayuda en algún papel en el que trabajaron juntos. «Estaba muerto de miedo y nervios, pero me ayudaste a sentirme uno más y a trabajar codo con codo. No podía creer estar trabajando a tu lado, fue uno de los días más felices y así te recordaré, feliz», ha escrito Coll.

«UN ACTOR INMENSO»

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez lamentaba en su perfil de Twitter su muerte: «Todo mi cariño a la familia de Juan Diego y al mundo de la cultura, que hoy pierde a un gran referente en el ámbito del cine y el teatro. Un actor inmenso, que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica», escribía el jefe del Ejecutivo en las redes sociales.

El Ministro de Cultura, Miquel Iceta, no podía ocultar su «tristeza» en las declaraciones a los periodistas a la entrada de un acto organizado por la entidad Derechos de Autor de Medios Audiovisuales en las que se refería a Juan Diego como «uno de lo grandes actores más querido del panorama audiovisual». «Lo que toca es lamentarlo muchísimo, esperar que la familia y sus amigos encuentren consuelo y que todos podamos seguir celebrando su obra que fue muy buena y muy extensa», ha asegurado el ministro.

La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha mostrado también en Twitter «conmocionada con la triste noticia del fallecimiento» del intérprete al que se refería como «un fantástico actor y una persona comprometida y buena». «Un abrazo muy fuerte a sus allegados y a toda la familia del cine español», añadía.

También se ha sumado a las condolencias el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, para quien Juan Diego «no sólo era un excelente actor», sino que «su trayectoria profesional y vital ha estado marcada por la defensa de la libertad y el compromiso político». En su opinión, «su ausencia dejará un gran vacío en la escena española y también en la izquierda».

Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «Nunca se irá su voz, ni su rostro, ni su compromiso con la vida y con las causas justas, ya desde aquella huelga de actores de 1975». «Hasta siempre, Juan Diego», termina el tuit de Díaz.

Presidentes autonómicos también se han sumada a las condolencias. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, Juan Diego «deja su impronta como uno de los grandes intérpretes del cine». Y ha recordado su Medalla de Andalucía que «ganó con su talento la admiración y el cariño de los españoles».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha escrito un mensaje en las redes sociales para recordar «el legado memorable» que ha dejado Juan Diego «en las artes escénicas».

Iguamente, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dejado un mensaje en las redes sociales para «un amigo del sindicato, comprometido y valiente», al que entregaron el premio Abogados de Atocha. «La tierra te sea leve, compañero», ha añadido.

Para el líder de Más País, Íñigo Errejón, en declaraciones en el Congreso, la pérdida ha sido «terrible». «Era un magnífico actor una voz maravillosa e inolvidable», ha explicado Errejón quien ha recordado su compromiso con las causas justas. «Una inmensa pena, le vamos a echar mucho de menos», ha añadido.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha referido a Juan Diego como «el inolvidable señorito Iván de ‘Los santos inocentes’, el Maldonado de ‘El viaje a ninguna parte’, el rostro y la voz de tantos y tantos personajes con los que han crecido los españoles de mi generación». A ella se ha unido la concejala de Cultura de Madrid, Andrea Levy para quien Juan Diego «deja una carrera brillante en el cine, escena y televisión». «Trabajó con los más grandes y fue un ejemplo de compromiso para sus compañeros. Qué gran pérdida para la cultura», ha añadido.