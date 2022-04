Caso Debanhi Escobar. “No eran amigas, dejemos de romantizar las relaciones”, afirma grafología

La grafóloga, Maryfer Centeno, realizó una transmisión en vivo para analizar el comportamiento verbal y no verbal del taxista implicado en el caso Debanhi, Juan David Cuéllar y a las amigas de Debanhi, Ivonne y Saraí.

Durante el video, Centeno reproduce las entrevistas realizadas a los personajes; A Juan David el 26 de abril en Info 7 y a Ivonne y Saraí en Televisión Monterrey, para explicar su comportamiento.

Te puede interesar: 10 preguntas sin respuesta sobre el caso Debanhi Escobar

Juan David Cuéllar

La grafóloga mexicana comienza el análisis del taxista apuntando que la entrevista no es ensayada, “son gestos absolutamente espontáneos, él ya sabe que va a contestar porque además me llama mucho la atención los detalles que da. Cuando una persona miente generalmente es más escueto”.

En un momento de la entrevista, el conductor le pregunta algo a Juan David, a lo que él responde negando con la cabeza. “Cuando dice ‘no vi’ también lo dice con la cabeza y ve hacía abajo. Cuando alguien miente, ve para abajo. Al ver hacia abajo es vergüenza o estar pensando la respuesta el buen mentiroso, para todos aquellos que crean que mentir es únicamente viendo hacia abajo, se equivocan completamente, el buen mentiroso te va a ver a los ojos”.

Hablando de su comportamiento, “no sonríe ni una sola vez esta persona está pasando por un mal momento y esto nos queda claro a sí mismo encuentro congruencia entre lo que dice entre cómo se mueve y el tono de la voz, explicó Centeno.

“Agarrarse la nariz no siempre es con ánimo de mentir, los seres humanos no somos un diccionario por eso se analiza en contexto se analiza el contexto. Aquí estamos hablando de una persona que contesta inmediatamente, se mantiene todo el tiempo en la misma sintonía entonces, definitivamente hay que decirlo, no hay indicador de mentira por parte del taxista”, dijo.

Conclusiones

-No está mintiendo

-Hay congruencia en su mensaje

-La está pasando extremadamente mal

Puedes ver: 3 razones importantes por las que debes renovar tu espacio

Ivonne y Saraí

Al iniciar la entrevista con las amigas de Debanhi, Maryfer hace notar las incongruencias que percibe, “noten como el tono de la voz se mantiene en la misma sintonía, como las expresiones donde parece desaprobación. Por favor este es un asunto extremadamente complejo por qué les queremos decir amigas si se acababan de conocer, esas no son amigas, dejemos de romantizar las relaciones”.

Centeno recordó que desde hace 10 años labora en el programa Hoy, “ustedes lo saben, no es ningún secreto. Durante la pandemia no usábamos cubrebocas incluso cuando estábamos al aire. Se me hace muy extraño que estas mujeres traigan cubrebocas, muy extraño, pero tiene una razón de ser. No creo que sea el tema de salud, mejor dicho creo que es un tema que no quieren ser vistas porque saben que son absolutamente perseguidas por la sociedad y que además son para muchos las grandes culpables”.

“Yo considero que nosotros no somos ministerio público, así que no podemos decir que ellas son las culpables, pero sí podemos decir que no son amigas, obviamente el cubrebocas es porque no quieren ser reconocidas.

“En Sociología, la identidad se compone de núcleo identidad y periferia de la identidad. cuando tenemos periferia de la identidad, tenemos que decir sin temor a equivocarnos que es la periferia de la entidad son todos los factores ambientales, es decir, todo lo que sucede alrededor de nosotros entonces no solamente es un tema de cómo eres, sino también dónde estás”, explica.

Centeno asegura que las mujeres no habían estado en televisión nunca, por su manera de actuar “No esperemos que actúen como si estuvieran en su casa”, dijo, seguido de la afirmación de ser mujeres con “poca escolaridad, no son personas que sepan expresarse. Por ejemplo, cuando yo digo ‘e Ivonne’, no puedo decir ‘y Ivonne’, es una falta al hablar decir ‘y Ivonne’ no ‘e Ivonne’.

Refiriéndose a la postura que tenían las mujeres en el set de televisión, Maryfer indicó que era “una postura espejo, están sentadas igual e incluso los movimientos de las manos son similares.

“¿Por qué traen lentes si dicen que no usaban lentes? Debe ser una protección para que todavía menos la reconozcan, han de tener miedo a alguna represalia.

“Son aliadas en este momento, no creo que sean amigas porque tampoco se conocen desde hace mucho tiempo. Son conocidas y están unidas. Cuando una persona miente es normal que esté rígido el cuerpo del cuello para abajo”, finalizó.

Conclusiones

-No hay congruencia

-Están muy tensas, se están ocultando porque vemos como traen el cubrebocas, un nerviosismo evidente, los lentes se lo pusieron para no ser reconocidas y no sentirse fácilmente identificadas

-Son dos mujeres que no saben expresarse (baja escolaridad)

-Buscan deslindarse del caso

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: