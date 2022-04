Españ Asens no pide dimisión de Robles aunque le acusa de contradecirse y parapetarse en la ley de Secretos Oficiales

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, no se ha sumado a las voces que piden la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha apuntado a investigar y esclarecer lo ocurrido antes de pedir responsabilidades políticas. Eso sí, le ha acusado de contradecirse y «parapetarse» en la ley de Secretos Oficiales para no dar explicaciones sobre el presunto espionaje a políticos independentistas.

Asens ha señalado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, que las declaraciones de Robles son «muy preocupantes» y le ha culpado de «empeorar» la situación en vez de dar explicaciones para reconducir la situación.

«Hasta ayer estábamos convencidos que el escándalo apuntaba principalmente al Partido Popular», ha explicado el diputado de Unidas Podemos, al tiempo que ha señalado que tras la comparecencia de la titular de Defensa en el Congreso «tienen sus dudas» porque «justificó el espionaje». «Sonaba más a ministra del Partido Popular de Fernández Díaz, en concreto, que a ministra de un gobierno de coalición progresista», ha enfatizado.

En relación con la votación para convalidar el decreto anticrisis, Asens ha vaticinado que se va a vivir una situación parecida a la que se vivió durante la reforma laboral porque «los números no están asegurados». Ha señalado que lamentaría que se tumbara este decreto y, aunque «empatizan» con ERC por el escándalo de Pegasus, ha advertido de que «no pueden pagar los platos rotos» con la ciudadanía.

Sobre la decisión de tramitar el decreto como proyecto de ley para evitar el voto en contra de los ‘populares’, el diputado de UP ha señalado que el PP «no es un socio de fiar y tienen un modelo antagónico». Así, ha enfatizado que apuestan por «intentar rehacer las confianzas muy dañadas e incluso rotas» con los socios de investidura porque «es muy peligroso» renunciar a quienes les han llevado «hasta aquí» en la legislatura.

EXPLICACIONES PARA RECUPERAR CONFIANZAS

Sobre la relación con ERC, Asens ha apuntado que ahora mismo están en una «situación delicada» porque entienden que es «difícil» llegar a acuerdos con un Gobierno «que no saben si les está espiando o no» a sus dirigentes.

A su juicio, estas confianzas dañadas se pueden salvar con explicaciones: «Robles no puede parapetarse detrás de una ley franquista de Secretos Oficiales para no dar la cara y menos cuando el PSOE lleva mucho tiempo bloqueando la reforma de esa ley».

En este sentido, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una investigación «realmente efectiva» y no una investigación «para guardar las formas». «Que el CNI se investigue a sí mismo cuando además sabemos cómo está operando en este asunto y hay muchas sospechas de que ha estado recurriendo a métodos irregulares pues no genera mucha confianza», ha deslizado.

EL USO DE PEGASUS ES «ILEGAL»

Asens ha apuntado que la investigación del CNI es un «parche» y no es la solución. Además, ha subrayado que no hay ninguna ley que regule el uso de Pegasus y que su uso es «inconstitucional». Así, ha añadido que la herramienta no se utiliza por parte de funcionarios públicos, sino que son empleados de una empresa israelí, que es de un tercer país que no es ni comunitario, y que maneja datos personales de personas sin autorización de sus titulares.

En el caso de que esas escuchas hubieran contado con el respaldo y autorización del Tribunal Supremo, el parlamentario ha reconocido que sería un escenario distinto, pero no por ello «legal» porque «no se puede investigar a cargos públicos en una democracia». Además, ha dudado de que un juez haya autorizado una intervención de Pegasus sin una ley que lo regule.