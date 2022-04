La OTAN promete garantías de seguridad a Suecia y Finlandia desde que soliciten su ingreso

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mostrado este jueves su confianza en que la organización militar cerrará un acuerdo con Suecia y Finlandia para aportar garantías de seguridad, desde que den el paso de solicitar su ingreso en la Alianza Atlántica.

En pleno debate parlamentario en ambos países escandinavos sobre la posibilidad de entrar en la OTAN, que ha tenido la respuesta de Rusia que dice que el país tendrá «más oponentes registrados oficialmente», el secretario general atlántico ha confiado en encontrar un «arreglo» para cubrir el periodo desde que pidan entrar a la organización y se ratifique formalmente su ingreso.

«Estoy seguro de que hay formas de abordar este periodo interino de forma que funcione para Suecia y Finlandia», ha asegurado en declaraciones desde el Parlamento Europeo junto a la presidenta, Roberta Metsola, donde participará en la reunión de presidentes de grupos parlamentarios.

En este momento se dan este tipo de contactos con la Alianza Atlántica con el objetivo de que «no haya incertidumbre» para Suecia y Finlandia a la hora de «elegir su propio camino», ha indicado el ex primer ministro noruego. «Cuando Rusia intenta intimidar a Suecia y Finlandia para que no soliciten el ingreso en la OTAN, demuestra como no respeta el derecho de cada nación a tomar sus decisiones», ha subrayado.

Como en otras ocasiones, Stoltenberg ha insistido en que si ambos países nórdicos dan el paso de pedir formalmente su entrada en la OTAN el proceso será «rápido» y ha insistido en que ambos son los socios más cercanos a la OTAN y participan regularmente en misiones y operaciones.

La invasión rusa de Ucrania ha acelerado el debate en Suecia y Finlandia sobre su pertenencia a la OTAN, y de hecho, ambos han lanzado un proceso parlamentario para labrar consenso sobre la cuestión.

Estocolmo y Helsinki mantienen contactos para presentar conjuntamente a mediados de mayo sus respectivas solicitudes para unirse a la OTAN aprovechando la reunión de ministros de Asuntos Exteriores aliados en Berlín, tan solo mes y medio antes de la cumbre de líderes de Madrid de finales de junio, donde se pueden dar más pasos.