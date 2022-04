Rafa Nadal: “Siempre he creído que la formación y la educación facilitan mucho las cosas en el futuro”

El tenista presenta su proyecto educativo con la Universidad Alfonso X El Sabio

VILLAFRANCA DEL CASTILLO (MADRID), 28 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal presentó este jueves, la UAX Rafa Nadal Sports University, el proyecto educativo que ha lanzado junto a la Universidad Alfonso X El Sabio, una alianza «muy importante y especial» porque siempre ha tenido claro que «la formación y la educación facilitan mucho las cosas en el futuro», aspectos que en su caso han sido claves para tener «éxito» en su carrera deportiva.

El número dos del mundo aprovechó su presencia en Madrid para participar en el Mutua Madrid Open para acudir al campus de la universidad en Villafranca del Castillo y para apoyar una iniciativa, que tiene la finalidad de aunar su modelo de trabajo, basado en sus valores y su metodología deportiva y académica ya implantada en la Rafa Nadal Academy by Movistar y la Rafa Nadal School, con el trabajo que ya se lleva a cabo en la UAX y basado en los pilares de excelencia académica, aprendizaje disruptivo, innovación y conexión profesional.

«Estoy aquí no sólo por qué he elegido la UAX sino también por qué la UAX ha pensado en mí para este proyecto y quiero agradecerle esa confianza. Este es un proyecto muy importante y especial, que nos hace mucha ilusión poder compartirlo y el poder unirnos a esta Universidad con una grandísima experiencia y con excelencia en la formación universitaria. Yo siempre he creído que la formación y la educación facilita mucho las cosas en el futuro y por eso estamos involucrados en diferentes proyectos», expresó Nadal.

El balear cree que este proyecto es también «una continuación» de lo que ya lleva haciendo junto a su equipo durante muchos años. «El proyecto deportivo empezó con mi tío cuando tenía prácticamente 3 años, pero una de las cosas que me han llevado a tener la posibilidad de tener éxito en mi carrera deportiva es haber crecido con una buena formación porque creo que las cosas que vienen después son menos complicadas», recalcó.

El ganador de 21 ‘Grand Slams’ recordó que empezó con el trabajo de su fundación, donde «el principio básico es trabajar con los niños y los jóvenes a través de la educación y el deporte, que son pilares fundamentales para su correcto desarrollo y para poder tener un futuro esperanzador», y también habló de su Academia en su Manacor natal donde el «objetivo» para los que acuden en sacar «su máximo nivel deportivo», pero que cuenta con una escuela educativa porque sino «todo ese desarrollo pierde un elemento muy básico».

«Los jóvenes son nuestro futuro y deben ser referencia en sus ámbitos. Para mí, el hecho de poder compartir este proyecto con la UAX nos va a ayudar a todos nosotros a aprender, que es algo muy importante en la vida», sentenció Nadal.

«UN MOMENTO DE GRAN RELEVANCIA» PARA LA UAX

Por su parte, Jesús Núñez, presidente la UAX, reconoció que este día era «un momento de gran relevancia y un paso muy importante» para un centro que se apoya en «la búsqueda de la excelencia, el culto a la superación y el espíritu de mejora». «Rafa Nadal es muy reconocible por sus grandes valores y por ser uno de los grandes de todos los tiempos», elogió.

Ahora, las dos partes «se unen para un proyecto universitario único en el que se materialice lo mejor de ambos». «Es una gran apuesta educativa para formar profesionales con valores que impulsen el crecimiento de un sector tan potente como la industria deportiva. Le agradecemos la confianza depositada en la UAX», subrayó.

Javier Cano, consejero delegado de la universidad, también indicó que llevaba «mucho tiempo trabajando» en este proyecto con el tenista. «Es una ilusión y una historia de futuro. Cuando nos planteamos donde tenemos que estar entendimos clarísimamente que el deporte es algo esencial y nos dimos cuenta que no hay ninguna universidad en el mundo latino que hiciese un proyecto realmente diferencial», advirtió.

«Es importante estar asociado a alguien con voluntad de educación y esa persona era Rafa, que trasciende al deporte, y sus valores. Asociarse a alguien como él tiene un valor que nos mejora el prestigio como universidad y además con él, que es una figura global, veíamos el aspecto de la internacionalidad. También buscamos dejar un legado, también con Rafa, que le encanta la educación e impactar en la sociedad», concluyó.