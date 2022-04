República José Manuel Franco conoce de primera mano el trabajo de la Fundación Real Madrid en Santo Domingo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco estuvo en las instalaciones de la Fundación Real Madrid y la Congregación Salesiana en Santo Domingo durante su viaje a la República Dominicana en una visita donde también estuvieron presentes el embajador español y miembros del gobierno local, según informó este jueves el CSD.

José Manuel Franco se desplazó a la escuela sociodeportiva de Hainamosa para ver de primera mano el trabajo que allí hace la Fundación Real Madrid, donde se impulsa la inclusión social y la educación integral de niños y niñas de entre 6 y 17 años a través del fútbol y el baloncesto.

La visita del secretario de Estado para el Deporte fue organizada con la colaboración de la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Además del presidente del CSD, también acudieron a la cita el embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández, el viceministro de Deportes de la República Dominicana, Franklin de la Mota y representantes de la AECID, Mapfre-BHD en representación de la Fundación Mapfre, la Fundación Real Madrid y la Fundación Salesianos-Don Bosco.

«El de hoy es el acto más emotivo que he tenido en mi vida política, no se me va a olvidar en la vida», declaró José Manuel Franco, que se mostró impresionado por el «deseo de salir de situaciones difíciles» de los alumnos, a los que vio con «la mirada llena de ilusión, esperanza y agradecimiento».

La Fundación Real Madrid ayuda actualmente a 400 menores gracias a su colaboración tanto con la Fundación-Don Bosco, con la que trabaja desde hace diez años, como con la Fundación Mapfre, con la que colaboran desde 2013. Además del aprendizaje a través del fútbol y el baloncesto, estas escuelas aportan formación y atención integral a sus alumnos, a los que intentan sacar de situaciones de desventaja social o de riesgo de exclusión.

Las instalaciones se encuentran en la plaza Educativa Don Bosco de Hainamosa, siendo el único lugar habilitado para la práctica deportiva, con la importancia que ello conlleva entre los niños y adolescentes de la zona. Además, el Hogar Escuela Domingo Savio se trata también del centro más importante en su entorno dedicado tanto a la formación como a la práctica deportiva. Todo esto se complementa con talleres de refuerzo escolar, revisiones médicas o suplementos nutricionales.