Tenis/Madrid.- Paula Badosa: “Hay presión por jugar en casa, pero son partidos que me gustan”

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La tenista española Paula Badosa reconoció que entró en acción este jueves en el Mutua Madrid Open «un poco nerviosa», pero celebró terminar con una victoria a «un nivel muy alto», para citarse en segunda ronda con la rumana Simona Halep en un duelo estelar.

«Está 10 o 11 de la Carrera a las Finales así te puedes hacer una idea de lo difícil que era. Ha ganado a muchas jugadoras de arriba y sabe lo que es ganarlas, también a mí. Fue un partido difícil, es muy agresiva. Sabía que tenía que hacer mi juego, no dejar que dominara ella mucho. Al principio estaba un poco nerviosa pero terminé jugando a un nivel muy alto», dijo en rueda de prensa.

Badosa se refirió así a su estreno en la Caja Mágica ante la rusa Veronika Kudermetova, donde firmó un serio 6-3, 6-0, en su primer partido también como número dos del mundo y además en casa. «Es duro manejar la presión. Creo que aquí aún más, porque quiero de verdad hacerlo bien. Hay presión por jugar en casa. Estoy muy contenta y orgullosa de cómo he podido gestionar estas emociones», afirmó.

«Intento centrarme en cada punto, mandarme mensajes positivos y luchar. Me centro en cada momento porque hay muchas cosas que se te pueden pasar por la cabeza», añadió, antes de referirse a su segundo compromiso, un duelo ya propio de rondas finales ante una Halep campeona en Madrid en 2016 y 2017, y de Roland Garros en 2018.

«Será muy duro. Es una campeona aquí, en la pista central, ha jugado muchas veces aquí y conoce esta pista muy bien. Tiene un gran juego en tierra, ganó Roland Garros, que más puedo decir. Pero será un partido interesante, será un partido muy táctico y estoy deseando jugarlo», dijo sobre la rumana.

«Quizá soy la favorita o no, daré lo mejor porque seguro que me llevará al límite. Es un gran test, estos partidos me dan un gran nivel, trato de dar lo mejor y me gustan. Es como cuando jugué la final de Indian Wells, me gustan este tipo de partidos, son los que trabajas para jugar», terminó.