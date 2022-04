Áñez dice entender pero no compartir la decisión de los testigos que no acudieron a declarar en su juicio

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha reconocido que entiende la decisión de aquellos testigos que no acudieron a declarar en su juicio oral, si bien ha lamentado no compartir su actuación.

«Ustedes y yo sabemos todo lo que pasó y no hicimos nada ilegal, actuamos de acuerdo a las circunstancias, pero si no quieren declarar, no lo hagan, cada quien con su conciencia», ha explicado la exmanadataria en una misiva dirigida a la exministra de Desarrollo Rural Eliane Capobianco.

Capobianco fue una de las personas allegadas a Áñez que no se presentó a declarar como testigo en la vista oral de la expresidenta y respecto a esto ha apuntado que nunca pensó que causaría «tantas molestias» a los testigos al hacerles declarar sobre una situación que vivieron «todos» y sobre la que saben «qué fue lo que pasó».

«De mi parte, no hubo ninguna mala fe de buscar testigos en algo en el que nos pusimos de acuerdo todos y que no los puede perjudicar en nada, a no ser por el miedo que no sé a qué será, (pero) ser testigo no los compromete», ha incidido.

Áñez está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo y, apenas dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.

Por estos hechos se enmarcan en un caso judicial denominado ‘Golpe de Estado I’ y ‘Golpe de Estado II’. Este segundo ya se encuentra en fase de juicio oral, en el que Áñez y otras ocho personas son procesadas por decisiones contrarias a la Constitución.