Bolsonaro justifica su indulto al diputado de ultraderecha por los “excesos” del Supremo que le condenó

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha justificado este viernes el indulto concedido hace una semana al diputado ultraderechista Daniel Silveira por los «excesos» del Tribunal Supremo que le condenó a casi nueve años de cárcel por amenazas físicas y ataques a los jueces de esta corte.

«Hubo excesos. Me corresponde a mí, y a nadie más aquí en Brasil, deshacer esa injusticia. No quiero retar al Supremo, ni decir que soy más importante o que soy más valiente que ellos, lejos de eso», ha asegurado Bolsonaro durante una entrevista la emisora Metrópole de la que se ha hecho eco ‘O Globo’.

Bolsonaro, que hace un par de días participó en un evento en el Palacio del Planalto en apoyo a Silveira, también ha defendido al juez que propuso para el Supremo, André Mendoça, quien votó a favor de condenar al diputado del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués).

«Ha sido bastante criticado su voto, pero poco a poco la gente empieza a entender lo que realmente pasó en aquella sesión. Pueden estar seguros de que André Mendoça es una persona de principios, religiosas, de familia, conservadora, con un bagaje cultural enorme», ha alabado el presidente brasileño.

La semana, apenas 24 horas después de que el Supremo le impusiera una pena de prisión de ocho años y nueve meses, así como el mismo tiempo de inhabilitación para ostentar cargos políticos y una multa cercana a los 192.000 reales (37.800 euros), Bolsonaro apareció para darle un controvertido indulto.

El Supremo fue unánime en su condena, solo uno de los once jueces que forman la corte voto por no condenar a Silveira, un polémico diputado con un pasado en la Policía Militar marcado por expedientes disciplinarios y varias denuncias, que estuvo varios meses en prisión preventiva después de que el año pasado publicara un vídeo en el que animaba a la población a no reconocer el Supremo y el Congreso, al mismo tiempo que pedía una intervención militar de las instituciones.