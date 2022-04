Con prótesis, mujer corre 102 maratones en 102 días

GILBERT, Arizona, EE.UU. (AP) — Interpretando a Forrest Gump en la cinta homónima de 1994 –ganadora de varios Oscar–, el actor principal Tom Hanks para de correr abruptamente, después de hacerlo durante tres años seguidos y dice a sus seguidores: “Estoy muy cansado, creo que me iré a casa ahora”.

Jacky Hunt-Broersma podría sentir idéntico paralelismo. El jueves, la deportista, quien sufrió la amputación de una de sus piernas, logró su objetivo de correr 102 maratones en igual número de días, imponiendo una marca mundial no oficial en el atletismo femenino.

La atleta no puede ni quiere parar. Dice que correrá dos pruebas más por si acaso y pondrá fin a su desafío el sábado con 104.

“Podría terminar abril con un maratón”, dijo a The Associated Press.

Guinness World Records, con sede en Gran Bretaña, no atendió de momento un correo electrónico en el que se le ha solicitado que haga declaraciones sobre el logro. La organización puede tardar un año para ratificar una marca mundial.

Guiness tiene inscrita la marca mundial masculina de 59 maratones diarios impuesta en 2019 por el italiano Enzo Caporaso.

“Estoy feliz de haberlo logrado, no puedo creerlo”, dijo Hunt-Broersma. “Lo mejor fue el increíble apoyo que he recibido de gente de todo el mundo que me ha tendido la mano y me ha dicho que esto los ha inspirado hacia adelante”.

Hunt-Broersma, de 46 años, comenzó su hazaña el 17 de enero, completando la distancia clásica del maratón de 42 kilómetros y 195 metros (26,2 millas) en un circuito trazado en forma de círculo próximo a su casa en Gilbert, Arizona, o en una banda eléctrica sin fin bajo techo. Desde entonces, todos los días ha sido “repetir y repetir” para esta sudafricana que perdió la pierna izquierda abajo de la rodilla debido a un extraño cáncer y que corre con una prótesis de fibra de carbono.

Su meta inicial era correr 100 maratones en 100 días para superar la marca de 95 impuesta en 2020 por Alyssa Amos Clark, una corredora no discapacitada de Bennington, Vermont, quien emprendió el desafío como una estrategia para enfrentar la pandemia.

Pero a principios de mes, después de que la corredora británica Kate Jayden, también no discapacitada, superó en forma no oficial la marca de Clark con 101 maratones en 101 días, Hunt-Broersma advirtió que necesitaría correr al menos 102 pruebas.

Con sus trayectos diarios a pie acumulados cubrió 4.300 kilómetros (2.672 millas), equivalentes a correr desde su suburbio de Phoenix a Cape Cod, Massachusetts, o de la Ciudad de Nueva York a la Ciudad de México.

Al mismo tiempo en su esfuerzo, Hunt-Broersma ganó numerosos seguidores en redes sociales y recaudó casi 27.000 dólares para ayudar a que corredores con amputaciones consigan las costosas prótesis que necesitan.

El seguro médico típicamente no cubre el costo de una, que puede rebasar los 10.000 dólares.

Hunt-Broersma, que corrió su 92da prueba en el Maratón de Boston de este mes, confía en que su esfuerzo inspire a personas en todas partes para que asuman el reto de hacer cosas difíciles.

¿Qué sigue para esta corredora de resistencia? Una ultracarrera de 386 kilómetros (240 millas) que tendrá lugar en terreno montañoso en octubre en Moab, Utah.

___

Kole informó desde Boston.