Estados La española Rocío Carrascosa, nueva vicepresidenta de Vehículos de Ocasión del grupo BMW en EE.UU.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El grupo BMW ha nombrado a la española Rocío Carrascosa, consejera delegada de Alphabet España, nueva vicepresidenta del negocio de Vehículos de Ocasión del grupo BMW USA y pasa a ser miembro del comité ejecutivo de BMW Financial Services, según ha informado la compañía en un comunicado.

A partir del 1 de mayo de 2022, será la encargada de la supervisión estratégica y la implementación operativa de todas las iniciativas de negocio, así como de mantener la posición de liderazgo en el mercado de Vehículos de Ocasión, área clave para BMW en esta región.

«Asumo este nuevo reto como una gran oportunidad que me brinda el grupo BMW para seguir desarrollándome profesional y personalmente. Toda la experiencia multidisciplinar que he adquirido durante estos extraordinarios años en Alphabet España, y el gran aprendizaje que me llevo de todo el equipo, de clientes y colaboradores, son el rodaje perfecto para empezar esta nueva aventura profesional», ha señalado.

Hasta ahora, Carrascosa ocupaba el puesto de consejera delegada en Alphabet España, posición que ha liderado desde 2015, siendo una de las primeras mujeres en haber alcanzado tal categoría en el sector del renting en España. Estuvo entre las 35 mejores mujeres consejeras delegadas de nuestro país en 2020 y 2021 en el ranking de la revista Forbes.

Desde la compañía destacan entre sus logros haber alcanzado un crecimiento de más del doble de la cartera, impulsando iniciativas determinantes para la digitalización y transformación de la compañía y haber posicionado a Alphabet como líder del sector en satisfacción global de clientes, por encima de sus competidores.

Anteriormente, ocupaba el puesto de directora de operaciones, al que accedió a principios de 2007 con ING Car Lease, compañía de la que formó parte como miembro del equipo fundador en 1999.