Fútbol/ (Previa) Alavés y Levante se la juegan ante el Villarreal y el Valencia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Deportivo Alavés y el Levante UD jugarán este sábado dos partidos clave ante el Villarreal y el Valencia respectivamente, sus primeras ‘finales’ de cara a apurar sus opciones de continuar una temporada más en LaLiga Santander, en partidos correspondientes a la trigesimocuarta jornada del campeonato.

A falta de cinco encuentros para el final de la Liga, el conjunto vitoriano, colista, y el valenciano, penúltimo, están empatados a 25 puntos, pero tan ‘sólo’ a seis puntos de la salvación que ahora marca un Cádiz que ya habrá jugado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y les podría meter más o menos presión.

El primero en buscar los tres puntos será el Alavés, que recibirá en el Estadio de Mendizorrotza (14.00 horas) a un Villarreal que se juega también sus opciones de jugar el año que viene en competición europea, pero que llegará con la mente seguramente puesta en su intento de remontada ante el Liverpool.

El equipo de Julio Velázquez perdió una final hace una semana en Palma de Mallorca y ahora sabe que no puede fallar en su casa, donde ha sumado sus únicas últimas cuatro alegrías desde finales de octubre. En plena lucha por la supervivencia, las victorias ya son lo único que vale y ahora están más caras que nunca.

El Alavés espera que la semana de descanso que ha tenido para preparar este partido, su ‘mayor’ necesidad y el aliento de su público le den un plus para batir a un rival que lo más probable es que juegue con un once con los menos habituales, algo que no ha mermado su competitividad. Ganó en su última salida, también ante otro rival de la zona baja como el Getafe (1-2), pero cedió en las dos anteriores ante el Cádiz y el Levante.

El Villarreal marcha séptimo y está a tres puntos de la sexta plaza que ocupa la Real Sociedad, pero con cuatro de ventaja sobre el Athletic, por lo que tampoco puede dejarse llevar en exceso si no quiere arriesgarse a quedarse sin jugar en Europa el año que viene, salvo campanada en la Champions.

DERBI VITAL PARA EL LEVANTE

A las 18.30 horas, en Mestalla, habrá un derbi valenciano entre el Valencia y el Levante, dos equipos ‘tocados’ en lo anímico por diferentes motivos, el valencianista por el dolor de haber perdido la final de la Copa del Rey y el levantinista por su última derrota ante el Sevilla.

El conjunto de José Bordalás no pudo conquistar el título copero y asegurar su presencia en la Liga Europa tras perder en los penaltis ante el Betis, mientras que el de Alessio Lisci dio un nuevo paso atrás en su sueño de salvarse al caer en el Ciutat de València por 2-3 ante los sevillistas, con José Luis Morales fallando un penalti con 1-2 en el marcador.

Los dos han tenido tiempo para masticar estas dos decepciones y volver a centrarse en el final de LaLiga Santander, en el que los ‘che’ casi juegan por acabar del mejor modo posible y sin excesiva ‘presión’ ya que están a diez puntos de la séptima plaza, todo lo contrario que los ‘granotas’, a seis de la salvación y con un calendario ‘temible’ ya que tras este partido jugarán ante Real Sociedad, Real Madrid y el Alavés.

De todos modos, su exigente afición pedirá al Valencia una buena función y que se ande con pocas relajaciones para volver a la senda de la victoria en Mestalla, a donde vuelve tras empatar con el Cádiz y perder con Osasuna. Bryan Gil podría ser la novedad en el once respecto a La Cartuja, mientras que Ilaix Moriba se lo perderá por sanción.

Por su parte, el Levante está obligado a poner fin a su ‘maldición’ en el feudo valencianista ya que no ha ganado nunca en su historia para seguir soñando con la permanencia, lo que pasará también por una mejora en sus números defensivos a domicilio. Lisci recupera a Campaña para este partido y podría optar por la titularidad de Soldado junto al ‘Comandante’.

–HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 34 LALIGA SANTANDER.

-Sábado 30.

Alavés – Villarreal. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Real Madrid – Espanyol. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Valencia – Levante. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.

Athletic Club – Atlético Madrid. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.