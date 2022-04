Con un beso, Quadri y la diputada trans María Clemente hacen las paces

El diputado panista Gabriel Quadri y la morenista trans María Clemente García, resolvieron sus diferencias e hicieron las paces con un beso.

María Clemente, así como Gabriel Quadri asumieron que se equivocaron en su trato, y ambos se ofrecieron disculpas con un abrazo y un beso.

Además de que anunciaron que implementaran juntos la iniciativa para crear y tipificar como delito el trasfeminicidio.

“Estar aquí al lado de mi compañero Gabriel Quadri es algo positivo, porque podemos equivocarnos, yo me he equivocado ante los medios y ante la gente y las conductas tienen corrección, no podemos ni necesitamos pensar exactamente igual, pero tenemos estas coincidencias y es donde nace la paz y la concordia para México”, dijo la diputada trans de Morena.

Agradezco la apertura del Dip. Quadri y una servidora, para llegar al final de un conflicto que no nos llevaba a ningún lado.



A partir de ahora trabajaremos como pares, en la construcción de una iniciativa que sirva para erradicar el TRANSFEMINICIDIO de nuestro país. pic.twitter.com/4SU653zmM3 — María Clemente (@MARIACLEMENTEMX) April 28, 2022

Por su parte, el abanderado azul agradeció las palabras de su compañera María Clemente y respaldo su propuesta.

“Yo también me he equivocado y quiero agradecerle muchísimo a María Clemente este momento. Como dice María Clemente podemos diferir en opiniones, pero lo que quiero decir es que yo condeno de la manera más enérgica todo tipo de discriminación y de exclusión y desde luego la violencia, particularmente en contra de las personas trans. Quiero pedirle que cuente conmigo, con mi apoyo en esta iniciativa, es un gesto histórico, personalmente me conmueve, hasta se me está quebrando la voz”, manifestó el panista.

Cabe recordar que la polémica comenzó cuando el ex candido a la presidencia, publicó en Twitter que población transgénero no debía ser considerada como mujer.

