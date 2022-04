“Injusto, inimaginable, ilógica”, la opinion de los niños sobre la guerra en Ucrania

SAVE THE CHILDREN (SAVE THE CHILDREN/Europa Press)

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

«Triste, mal, injusto, no me podía creer que esto estuviera pasando, algo inimaginable, ilógico», son algunas de las opiniones que han expresado los niños y niñas españoles en un encuentro organizado por Save The Children con el objetivo de conocer sus inquietudes sobre la guerra de Ucrania.

En este encuentro, el director de Cooperación Internacional de la organización, Vicente Raimundo, les ha preguntado cómo veían la guerra, por considerar fundamental que a los pequeños se les explique lo que ha sucedido con ejemplos para que entiendan la situación.

«La guerra en Ucrania también ha afectado a nuestros niños y niñas en España», ha explicado Verónica Collado, psicóloga de Save the Children, quien ha apuntado que los más pequeños «han sufrido estrés que se ha traducido en pesadillas por la noche, miedo y, en algunos casos, en involución de los avances que habían conseguido (por ejemplo, volver a dormir con sus padres y madres)», ha señalado Collado.

La psicóloga ha recomendado evitar términos como «buenos y malos» y considera que si se señala a la población rusa como «los malos» puede generar odio en los pequeños y «no debe olvidarse que existen niños rusos en las aulas y pueden sufrir acoso y rechazo».

Los menores que han participado en el encuentro lo tienen claro: «Los niños mo tienen la culpa de nada, no deciden si hacer la guerra o pararla, algunos de mis amigos dicen que Rusia es mala y yo les digo que todos [los habitantes] no, porque algunos han tenido que huir por la guerra, de su propio país», ha explicado Sergio en uno de los encuentros.

Los estudiantes le han preguntado a Raimundo por su viaje a Rumanía, cómo afecta la guerra a los civiles, cómo trabaja Save the Children en la frontera y en Ucrania, si los niños y niñas tendrán secuelas, qué pueden hacer ellos para ayudar, etc. «Estas cuestiones demuestran que los niños necesitan saber. Los padres, madres y el profesorado deben explicar lo que ocurre y cómo pueden involucrarse», ha indicado Collado.

La experta ha añadido que «si ellos participan en alguna acción en favor de la infancia de Ucrania, se sentirán reconfortados al contribuir y ayudar a esos niños». Además, según la experta, «tendrán un papel fundamental en las próximas semanas al recibir a refugiados de Ucrania y tendrán que acogerles con cariño y los brazos abiertos para facilitarles su integración».

Actualmente en España hay alrededor de 20.000 niños procedentes de Ucrania escolarizados y se prevé, según el Ministerio de Educación, que llegue a 100.000. Algunos están ya compartiendo las clases con los participantes del encuentro de Save the Children.

«En nuestro colegio hay 3 niños que son de Ucrania y con uno de ellos sí hemos hablado y al principio no quería ni comer. No entienden el idioma y algunos de sus compañeros de clase están aprendiendo algunas palabras en ucraniano para poder entenderse con él», ha explicado Aroa, de 14 años.

En su colegio han dibujado girasoles porque esta flor «representa la resistencia contra la guerra» y Guillermo, de 13 años, dice que el objetivo es «transmitir mensajes de amor y cariño».

Más de 400 colegios de toda España se han sumado a las distintas actividades que ha ofrecido Save the Children para recaudar dinero para la infancia en Ucrania. Por el momento, estas iniciativas de los 400 colegios han conseguido 260 mil euros y se calcula que al final de año se alcance el medio millón de euros.