Sony desactiva la ampliación del tiempo de una suscripción a PS Plus y Now ante la llegada del nuevo servicio

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

Sony ha desactivado de forma temporal la posibilidad de ampliar el tiempo de una suscripción actualmente vigente a PlayStation Plus, PlayStation Now o a ambas, con la finalidad de que estas no se acumulen una vez llegue el nuevo servicio de suscripción.

La compañía tecnológica amplió esta semana la información sobre la llegada de su servicio renovado PlayStation Plus y lo que ocurriría entonces con las actuales membresías a PS Plus y Now. Y explicó que quien tuviera ambas migraría a la versión premium, con una nueva fecha de pago única que dependerá de la suscripción que termine más tarde.

Esta política ha animado a algunos jugadores a añadir tiempo adicional a sus suscripciones que tienen actualmente vigentes, mediante la acumulación de membresías, pero se han encontrado con un cambio que ha introducido Sony que les impide aprovechar el cambio inicial más ventajoso.

Así, la compañía ha informado en el apartado de preguntas frecuentes de que ha deshabilitado temporalmente la «acumulación de membresías para clientes existentes», una decisión que se prolongará hasta después del lanzamiento del nuevo servicio.

Este cambio también afecta a los códigos de cupón, que no pueden canjearse en el caso de usuarios con cuentas activas. Estos seguirán siendo válidos, y podrán canjearse cuando la suscripción actual caduque o se desactive, o esté ya disponible el renovado PlayStation Plus.

PlayStation Plus estará disponible en España a partir del próximo 22 de junio e integrará tres niveles de suscripción: Essential, Extra y Premium, con diferentes precios y ventajas.