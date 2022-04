Tenis/Madrid.- Muguruza: “Me siento con frescura comparada con otras ediciones”

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La tenista española Garbiñe Muguruza valoró como un acierto su periodo de descanso para recuperar distintas molestias y llegar a Madrid más fresca físicamente que en ediciones anteriores, centrada «de manera natural» en la gira sobre tierra, después de un debut con victoria este viernes ante la australiana Ajla Tomljanovic.

«Me siento con frescura comparada con otras ediciones. No he jugado tantos partidos, aproveché el tiempo para descansar y entrenar, las dos cosas son muy importante y me siento bien», dijo en rueda de prensa después de su estreno en el Mutua Madrid Open.

La hispano-venezolana reapareció tras algo más de un mes con la intención además de aprovechar la energía del público en la Caja Mágica, en vez de acusar la presión de jugar en casa. «He venido sin muchas expectativas, sin saber cómo me iba a encontrar después de tanto tiempo sin jugar. Pero he salido y me encanta jugar a tenis, cogí la energía del público más esta vez que otros años», apuntó.

«En otras ediciones no pude superar los nervios en ocasiones, pero este año voy a aprovechar el público. Siempre vienes pensando que es el único torneo en España, y es mucha presión para aprovechar la ocasión de brillar. Pero este año pensé al contrario, ‘estoy aquí, es un gran torneo, juega tu mejor tenis’ y que pase lo que tenga que pasar, en vez de poner presión sobre mi espalda», añadió.

Además, Muguruza volvió a insistir en la importancia de su parón. «Sentía que necesitaba el parón. Estaba entrenando mucho y mi cuerpo no lo estaba asimilando. Tenía un dolor aquí, otro allá, tenía acumulación de dolores. Así que le dije a mi equipo que necesitaba al menos 10 días de descanso para recuperar el cuerpo», afirmó.

«En el momento que dejé de jugar, mi hombro empezó a recuperarse, mi pierna, mi espalda, todo empezó a ponerse en su sitio. Este año nos tenemos que centrar más en la tierra, era una sentimiento natural. El calendario es muy intenso. Pensé que no iba a pasar nada si me saltaba uno o dos torneos si después voy a volver y sentirme mejor», terminó.