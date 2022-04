Fú Simeone: “Veremos quién está en este momento difícil”

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que están en un «momento difícil» con la «ansiedad» de lograr el objetivo del club de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, después de caer (2-0) ante el Athletic Club.

«Después de estos 10 años no hubo casi ningún momento de dificultad, ahora nos preocupa. Si ves cómo entrenan, no hay nada que decir, nos falta frescura, contundencia, no vamos a buscar excusas, pero existen los detalles», dijo en rueda de prensa.

«El equipo mejoró, tuvimos las de Kondogbia y Carrasco. En el segundo tiempo llega el penal, la ocasión de Griezmann que no nos mete en el partido y todo lo que conlleva, esta ansiedad de querer lograr el objetivo que el club tiene», añadió, tras la derrota en San Mamés.

El técnico rojiblanco lamentó esa falta de suerte en ciertos momentos que les hace seguir rifando la cuarta plaza, ante el acecho de un Real Betis que puede apretar y que en teoría va crecido por su reciente título de Copa del Rey. El ‘Cholo’ asumió su responsabilidad, como en la motivación de inicio.

«La tarea de empuje depende mucho de los entrenadores, de cómo generamos ese inicio, y en este momento no estamos acertando para que puedan entrar como mayor determinación», explicó, después de que el Athletic les ganara en intensidad en el primera parte.

«Hay que saber estar en los momentos que fueron más complicados, los cuales fueron muy poquitos, o casi ninguno en estos 10 años y medio, y veremos quién esta en estos momentos que es un poco más difícil. La responsabilidad de entrar en Champions o no depende de mí. Quedan cuatro partidos», terminó.