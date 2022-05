Tenis/Madrid.- Carlos Alcaraz: “Puedo hacer un muy buen resultado en Madrid”

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró convencido con sus opciones de hacer «un muy buen resultado» en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, donde se ayudará del apoyo de la afición y de su progresión física y mental el último año.

«El dobles ayuda, no es fácil jugar en la Manolo Santana, con tanta gente pendiente. Hay sombra, hay sol, todo el mundo detrás tuyo, y distintos detalles. Fue idea de Marc. Me escribió y me dijo que iba a jugar su último torneo aquí en Madrid. Estaba con ilusión de jugar este dobles conmigo. Yo no lo dudé, le dije que estaría encantado, después de hablarlo con el equipo», dijo.

El jugador murciano atendió en rueda de prensa a los medios por primera vez en La Caja Mágica este domingo, después de su estreno con victoria en el cuadro de dobles junto a Marc López. Alcaraz debutará el martes en el cuadro individual en Madrid, donde el año pasado se estrenó el día de su 18 cumpleaños contra Rafa Nadal.

«Como jugador he crecido mucho, y como persona. El año pasado vine a vivir estos partidos, lograr algo de experiencia para tratar de estar a la altura de los mejores del mundo. Ahora me puedo considerar uno de ellos. Soy el número nueve del mundo y soy un jugador más maduro. Ahora enfrento los partidos de manera distinta, creo que puedo ganar cualquier partido y quizá el año pasado tenía más dudas», apuntó.

El de El Palmar vuelve a Madrid en el ‘Top 10’, con tres títulos en 2022, cuatro en total, y con un juego imparable, con un 23-3 esta temporada. «Cada torneo que juego creo que lo puedo ganar. Creo que tengo el nivel y el físico para ganar, pero esto es tenis y todo puede pasar. Me siento preparado, con confianza, creo que puedo hacer un muy buen resultado aquí en Madrid», afirmó.

«He visto el cuadro, pero es un Masters 1.000. Cada partido es muy complicado. Tengo que ir partido a partido y espero poder medirme a Nadal un año después. No es fácil jugar en casa, hay mucha expectación, mucha gente quiere verte hacerlo bien. Pero yo le doy la vuelta a eso, lo convierto en motivación, un extra de ayuda y fuerza», terminó.