Tenis/Madrid.- Djokovic: “Todavía lidio con lo de Australia, cuanto más juego, mejor me siento”

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El tenista serbio Novak Djokovic se mostró aliviado por tener un calendario claro los próximos meses donde poder jugar, aún lidiando con lo ocurrido en el Abierto de Australia pero recuperando su nivel poco a poco y con mejores sensaciones cuanto más tiempo pasa en la pista, su objetivo ahora en el Mutua Madrid Open.

«Estoy contento de estar de nuevo en las pistas, jugar torneos, tener un horario y ver dónde puedo alcanzar mi punto máximo. Obviamente en tierra ese es Roland Garros, y después podré estar también en Wimbledon. Estoy contento por los próximos meses, en los que tengo claro dónde puedo jugar. Con suerte podré sacar lo mejor de mí, especialmente en los ‘Grand Slams'», dijo este domingo.

‘Nole’, tres veces campeón en Madrid, atendió en rueda de prensa a los medios por primera vez en La Caja Mágica, recordando en parte su calvario en el mes de enero, cuando fue deportado de Australia después de un largo litigio, por su postura y falta de vacuna contra el coronavirus. «Nunca he pasado por algo similar a lo que viví a principios del año, y no sé cómo me afectará», afirmó.

«Todavía tengo que lidiar con ello, no es como las primeras semanas. Siento que cuanto más juego, mejor me siento. Pero la situación con la falta de partidos no ha sido fácil. He tenido que lidiar con muchas cosas mentalmente», añadió un Djokovic que llega a Madrid después de jugar la final del torneo de Belgrado.

«Pude ser eliminado fácilmente en mi primer partido y tuvo cuatro partidos a tres sets, de más de dos horas y media. Quería pasar tiempo en la pista y es lo que saqué, y jugar finales también es un buen resultado, positivo. No me gustó cómo terminé el torneo, en el tercer set, con algo parecido a lo de Montecarlo, me quedé sin gasolina», afirmó, antes de explicar ese bajón.

Ya en Belgrado, donde puso un escaso 5-3 en victorias y partidos en 2022, después de un 6-0 en el tercer set ante Andrey Rublev en la final, Djokovic apuntó a que sufrió algo parecido a su temprana eliminación en Mónaco. «Está relacionado con la enfermedad que tuve una semana antes de Montecarlo, no con la falta de partidos», dijo.

«Sabía que no estaba al 100% pero quería jugar en Mónaco, donde resido desde hace años. Se ha quedado en mi sistema y sale cuando tengo algún momento de exigencia física. Pero en Belgrado jugué cuatro partidos muy largos como para pensar que ha mejorado la situación», añadió.

Además, el número uno del mundo fue preguntado por la decisión de Wimbledon de prohibir jugar a tenistas rusos y bielorrusos, por la guerra de Rusia contra Ucrania, y de posibles medidas de la ATP. «No es una situación fácil, he hablado con alguno de los jugadores rusos, apartados de uno de los torneos más grandes. Hay frustración. La ATP está analizando la situación y lo que puede hacer, no he hablado con ellos», apuntó.

«Yo pasé por algo parecido a principios de año, es frustrante que no te dejen jugar. No es justo, están en su derecho y ahora supongo que es nuestra organización la que tiene que pensar su decisión, si mantiene los puntos que da Wimbledon, quita un 50%, los quita o lo que sea. Una opción más realista es proteger los puntos de los jugadores rusos y bielorrusos que no están jugando», terminó.