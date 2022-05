Tenis/Madrid.- Muguruza: “Se espera mucho de mí en Madrid y no termino de jugar bien”

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La tenista española Garbiñe Muguruza ha lamentado no poder cumplir las «expectativas» que «la gente» tiene de ella en el Mutua Madrid Open, donde solo ha llegado una vez a octavos de final y donde este domingo se ha despedido en segunda ronda ante la ucraniana Anhelina Kalinina (6-3, 6-0), y ha reconocido que el hecho de no querer «defraudar» le genera «tensión» y es «negativo» para ella.

«Creo que mucha gente espera muchas cosas de mí en este torneo, y no termino de jugar bien. Este torneo es difícil para mí, cada vez que vengo, pienso ‘vamos a ver si este año es el año, a ver si puedo controlar mis nervios y emociones'», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, confesó que ha jugado «muy rígida». «Tenía mucha tensión en el primer set, y en el segundo no pude jugar mi tenis como lo hago en otros torneos. Creo que es una mezcla tratar hacer realidad las expectativas y no defraudar a todas las personas que están aquí apoyándome», subrayó.

«Creo que eso es negativo para mí. Cada año intento afrontarlo de mejor manera, cada año trato de interactuar más con el público, pero la verdad es que genera tensión, y no logro sacar mi mejor tenis en este torneo», desveló.

Sobre el duelo, afirmó que fue «extraño». «Creo que si tuve oportunidades para no perder, pero no pude aprovecharlas. Ha jugado muy bien, estoy sorprendida con su juego, no la conocía en absoluto», dijo sobre Kalinina, y aseguró que esto no supone un ‘handicap’ en su preparación para Roland Garros. «Los resultados van y vienen. El año pasado hice una muy buena temporada, la mejor, sobre todo en cuanto a resultados y estabilidad», añadió.

En otro orden de cosas, aseguró que está «bien», a pesar de que salió de vestuarios con un vendaje. «Físicamente he sentido una leve molestia en la pantorrilla derecha y, por precaución, quise poner una venda. Hablaré con mi equipo para ver si tenemos que hacer algún tipo de prueba», expresó.

«Voy a hablar con mi equipo. Tengo unos días hasta Roma para ver cómo va mi pantorrilla, pero haré un par de pruebas para que no vayamos allí con lesiones para que no me pase nada grave», concluyó.