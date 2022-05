¿5 de mayo es día feriado? Esto dice la ley

Este jueves 5 de mayo de 2022, se conmemora la Batalla de Puebla, suceso histórico que marca la victoria del ejército de México tras la invasión francesa, además de que la fecha está establecida como día de suspensión en el calendario escolar de la SEP.

Sin embargo, para los trabajadores del sector público y privado no es día feriado, ya que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo no está contemplado como día de descanso obligatorio o feriado.

¿Cuáles son los días feriados del mes de mayo?

5 de mayo: Esta fecha, en la que se conmemora el triunfo del Ejército mexicano sobre el francés en la Batalla de Puebla de 1862, no se trata de un día feriado oficial, por lo que los empleados deberán acudir a sus trabajos de forma regular.

Mientras que los estudiantes tendrán el día libre de escuela, ya que en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo marca como fecha de descanso. Aunque no es puente oficial, pues los menores deberán presentarse a clases el viernes 6 de mayo.

10 de mayo: En nuestro país es una de las fechas más importante, no obstante, este 2022 se celebra en martes y al no ser un festivo oficial, cada empresa y escuela tiene la decisión de dar o no el día libre.

15 de mayo: Se conmemora el Día del Maestro, pero este año cae en domingo, por lo que cada escuela decidirá si los estudiantes se presentan o no a clases el lunes 16.

27 de mayo: En todas las escuelas de educación básica no habrá clases por junta de Consejo Técnico Escolar.

