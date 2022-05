Microbuseros de CDMX acuerdan incremento tarifario para mediados de mayo

Tras 50 mesas de trabajo con autoridades de la Ciudad de México, conductores de transporte público concesionado (microbuses y vagonetas) que trabajan en esta entidad adelantaron que será a mediados del mes de mayo cuando se dé el incremento tarifario que han venido solicitando.

Los representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) que aglutinan a cerca de 10 mil concesionarios informaron este lunes que el gobierno capitalino ya reconoció que existe un rezago en la tarifa por lo que aceptaron un incremento que se dará a conocer antes de que termine el mes en curso, aunque no se sabe de cuánto.

Según los transportistas, el incremento solicitado es de tres pesos, pero están dispuestos a aceptar otras propuestas ya sea con subsidio o de forma híbrida, que incluiría la mitad del alza que piden y bonos de combustible.

Refirieron que la promesa de que en este mes se dará una solución a sus solicitudes la hizo el secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama, de quien esperan que cumpla su palabra puesto que con él reanudaron las mesas de diálogo para no cumplir el amago de bloquear los principales avenidas de esta entidad el pasado 7 de abril.

Los transportistas dijeron esperar que entre el 16 y el 17 de mayo se dé a conocer lo que sucederá con el costo del pasaje en la ciudad.

Sin ultimatum

Respecto a qué pasará si las autoridades no cumplen con la promesa del alza al costo del pasaje, los representantes de la FAT señalaron que por ahora no se piensa en ello, puesto que confían plenamente en lo acordado en las mesas de diálogo.

En esta línea señalaron que no hay ultimátum o amenazas de acciones -como bloqueos o marchas- si se incumple lo acordado; no obstante, indicaron que si acaba el mes de mayo y no hay tal anuncio convocarán a medios de comunicación para anunciar ‘qué sería lo siguiente’.

Los transportistas insistieron en que es necesario el incremento a la tarifa -actualmente de cinco pesos- puesto que ‘es un grito de auxilio para lograr la subsistencia’.

Explicaron que de acuerdo con análisis realizados por su colectivo, el costo mínimo para el transporte en la Ciudad de México debería ser de 13.50 pesos por pasajero, aunque reconocieron la crisis económica por la que atraviesa el país y por lo cual tres pesos ‘servirían’ para un mejor transporte, digan movilidad y la recuperación de trabajadores del sector.

Rezago tarifario

Los transportistas acusan que desde 1997 la tarifa se rezagó en esta entidad mientras que el precio del combustible se disparó en más de 1000%.

Cabe recordar que la última vez que hubo un incremento a la tarifa del transporte público fue en 2017, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, quien autorizó un aumento máximo de un peso dando lugar al costo actual de 5.00 pesos en microbuses y vagonetas que circulan por la ciudad.

