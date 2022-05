Benedict Cumberbatch: “Estoy muy emocionado por ver el futuro de Doctor Strange”

El aclamado actor Benedict Cumberbatch tiene un sinfín de personajes brillantes que reflejan la complejidad de la humanidad. Ha aparecido en relatos ricos en historia como “Caballo de batalla” y “1917″, en thrillers de espionaje, como “Tinker Tailor Soldier Spy”, en series de televisión convincentes como “Sherlock” o en intrigantes dramas del oeste como “El poder del perro”.

En resumen, Cumberbatch lo ha hecho todo, pero fue con “Doctor Strange” que su carrera llegó a la cima. Como el Hechicero Supremo que acabaría ayudando a los Héroes Más Poderosos de la Tierra en su batalla contra Thanos en “Vengadores: Infinity War” y “Vengadores: Endgame”, Cumberbatch ha interpretado al Doctor Extraño en seis ocasiones hasta la fecha. Y el viernes 6 de mayo, el actor hará su séptima aparición en la última aventura del Universo Cinematográfico de Marvel.

P: ¿Es el Doctor Stephen Strange el papel que ha definido su carrera?

- Sí, definitivamente. Es uno de los más importantes, y me ha dado margen y libertad para apoyar, alimentar y financiar obras más pequeñas, historias y temas delicados y difíciles que, de otro modo, no podría iluminar, ni como productor ni como actor. Así que estoy increíblemente agradecido por esa oportunidad, por no hablar de este personaje tan complejo, tan gratificante y tan divertido de interpretar. Me encanta ser su Doctor Strange.

P: ¿Va a continuar con el personaje en el futuro?

- Estoy en un viaje, y esto es una gran parte de él. Siempre intento refrescar las cosas y buscar retos diferentes y trabajar con gente diferente, y este trabajo no es una excepción. Y aunque hacer una película a esta escala conlleva ciertas obligaciones, y es más una especie de maratón que una inmersión completa durante un corto periodo de tiempo en un personaje, es increíblemente satisfactorio. El nivel de inversión y la alegría infantil de actuar y fingir que lo que hay aquí es totalmente diferente de lo que hay o no hay en el mundo de la pantalla azul o verde.

Doctor Strange (Jay Maidment/Jay Maidment)

P: ¿Doctor Strange le hace creer en la magia?

- La magia en el cine es un músculo fantástico para ejercitar de nuevo, para crear autenticidad a partir de, literalmente, nada. Al mismo tiempo, también consigo los entornos más fenomenales y factibles del mundo real, ya sea el hermoso Sanctum Sanctorum, ya sean cuatro manzanas de la ciudad de Nueva York que Charlie Wood, nuestro brillante diseñador de producción en esta y en la primera película, nos permite también poder rodar y utilizar. Esa es también una alegría no reconocida de estas películas.

P: Usted aporta otro personaje positivo al espectro cultural que tenemos. ¿Ve a Doctor Strange como un superhéroe optimista?

- Es muy humano, tiene muchos defectos pero, sí, es un optimista. Lo que es optimista en él, a pesar de su arrogancia y su humor y algunas otras cosas extrañas, es que es un poco tonto en esta película. Evoluciona de su necesidad de control, impulsado por su necesidad de perfección, a alguien que es mejor colaborando, que es más fuerte en un equipo que por sí mismo y eso es un resultado positivo para él. Creo que el entretenimiento es siempre una transición eventual de los titulares del mundo, pero me gusta pensar que dentro de estas películas estamos en lo más zigzagueante de lo que ocurre en el mundo y el optimista puede viajar más allá de las películas.

“Doctor Strange evoluciona de su necesidad de control, impulsado por su necesidad de perfección, a alguien que es mejor colaborando, que es más fuerte en equipo que por sí mismo”. — Benedict Cumberbatch, actor inglés

P: Usted es un gran lector y siempre aporta humanidad a sus historias. ¿Qué piensa cuando se asocia la palabra “censura” a alguno de sus proyectos?

- Es una palabra interesante, ¿no? Estoy muy contento de que no estemos censurando esta película para complacer a los regímenes, porque tenemos un gran número de fans a los que se les niega esta película por la inclusión de un personaje LGBTQ+, pero lamentablemente es lo que se espera. También es una oportunidad para destacar el hecho de que todavía vivimos en un mundo en el que esto es un problema y debemos hablar de ello. La sexualidad del personaje del que estamos hablando es sólo un aspecto que viene de los cómics, pero también es un personaje femenino muy poderoso, pero esto significa que puedo decir que puedo ver lo que está sucediendo en el mundo. Arabia Saudita es una tiranía y es extraordinario que las personas de esas comunidades salgan en peligro en un país donde la sexualidad puede llevarlas al encarcelamiento, la tortura e incluso la ejecución. Aunque fue un problema del pasado y es un error, este evento cultural puede poner de manifiesto el peligro real que corren las personas de esa comunidad en esos países, por muy triste que sea.

P: Ha dicho que esta película es un autoexamen para Doctor Strange. ¿Se “autoexamina” con cada personaje que interpreta?

- Creo que sí. Es una extraña forma de terapia muy pública que ejercita aquellos aspectos de la naturaleza humana que pueden ser o no mi parte. Creo que el elemento de fantasía, de crear una experiencia o una vivencia que no es la mía, es fascinante. Como actor, llego a conocer otras percepciones y experiencias, pero creo que este personaje en particular en el multiverso es un increíble ejercicio de terapia en el que a través de sus reflexiones llegamos a acelerar la evolución del personaje y a convertirlo en alguien que no era al principio de la película o en las anteriores en las que lo hemos visto. Veremos qué pasa con él después. Estoy muy emocionado por ver el futuro de Doctor Strange.

P: ¿Se está sensibilizando exponencialmente con la tecnología a través del personaje?

- No lo sé, porque los personajes tienen que ver con la tecnología. Supongo que sí. Ahora todos tenemos vidas complejas y tenemos múltiples yos en los papeles que interpretamos, pero también estamos pasando a un momento de transición con el Metaverso y tendremos muchos otros yos digitales y eso va a ser todo otro mundo que explorar. Todo esto se refleja en la película. Es lo más curioso del momento y una narrativa cultural predominante.

6 de mayo

Es la fecha en la que se estrenará “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

126

minutos es la duración de la película.