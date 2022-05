Economí Dia reconoce una “traslación grande” de los consumidores a la marca blanca por la inflación

Recuerda que es de las cadenas de supermercados que menos ha subido los precios en los últimos 15 meses

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La cadena de supermercados Dia ha reconocido que en el actual escenario de incremento de los precios por la fuerte inflación se está dando una «traslación grande» a la marca blanca por parte de los consumidores.

«Estamos viendo en el consumo una traslación grande a la marca blanca, vuelve a crecer bastante, porque la gente está buscando cestas de compra más baratas. Nosotros estamos intentando defender las subidas y que sean lo menos posible para el consumidor», ha asegurado el consejero delegado de Dia en España, Ricardo Álvarez, que ha reconocido que el «mercado está completamente loco».

El directivo ha recordado el reciente informe de la OCU en la que se cifraba en una media del 10% del incremento de los precios en los supermercados en España, siendo Dia, con un 8,5% de las cadenas que menos han subido en el periodo analizado entre el 20 de marzo de 2021 y el 8 de marzo de 2022.

«Estamos muy por debajo de la media, somos los que menos hemos subido los precios en estos 15 meses. Estamos absorbiendo muy bien la subida y tratamos de defendernos muy bien con nuestros precios ante los competidores», ha señalado.

La cadena de supermercados en su nueva ‘hoja de ruta’ reafirma su apuesta por la marca propia, por lo que ha lanzado al mercado más de 1.500 productos, bajo el lema ‘Nueva Calidad Dia’.

Álvarez ha destacado que en esta nueva etapa se busca «dar al cliente la libertad de elección, que el cliente elija lo que más quiere», por lo que la firma ofrecerá en sus lineales la mitad de sus productos de marca propia y la otra mitad de fabricante.

«Queremos poder competir con la marca propia, ofreciendo la máxima calidad-precio de los productos, sabiendo que hay grandes competidores que lo hacen muy bien», ha asegurado.

De esta forma, la cadena de supermercados ha rediseñado todos los productos de marca propia desde cero, contando actualmente ya con 1.500 productos renovados, mientras que prevé que para 2023 se alcancen los 2.500.

Por otro lado, respecto al daño reputacional que ha sufrido la compañía, que cuenta entre sus accionistas con el oligarca ruso Mijhail Fridman, sancionado por la guerra de Ucrania, Álvarez ha reconocido que «no ha beneficiado», pero que no se ha trasladado a la compañía.

«Siendo honestos, no nos ha beneficiado claramente el estar todos los días en los periódicos, pero nuestros clientes no nos han trasladado tampoco grandes cambios y no lo hemos notado demasiado. Somos una empresa española, independiente del accionista que tengamos», ha recalcado.