El Gobierno desconoce quién está detrás de la intrusión en el móvil de Sánchez y Robles e insiste en un ataque externo

No tiene constancia de que el móvil de la exministra de Exteriores Arancha González Laya haya sufrido un ataque similar

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el Gobierno desconoce quién está detrás de la intrusión en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles, y que el informe del Centro Criptológico Nacional no ha aportado ninguna información sobre la autoría, aunque ha insistido en un ataque «externo».

En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, ha señalado que el informe del CCN que lo detectó no contiene ninguna hipótesis sobre la autoría y ha pedido no hacer suposiciones ni conjeturas al respecto. «Es muy complicado decir quién ha podido ser y por tanto no sabemos quién ha podido ser», ha afirmado el ministro.

Sin embargo, según ha continuado, el Gobierno sí sabe que el espionaje es «externo» y no ha tenido que ver con ningún organismo del Estado bajo autorización judicial. En esta misma línea, al ser preguntado sobre si podría provenir de algún organismo estatal como el CNI pero sin autorización judicial, Bolaños ha respondido que no existe «ninguna información en ese sentido» y «ninguna base» y que si el Ejecutivo tuviese conocimiento sobre quién pudo ser lo contaría y lo trasladaría a los tribunales.

En la misma línea ha contestado al ser preguntado sobre si sospechan de Marruecos. «No creo poder hablar de un país, de una institución o elementos incontrolados, no tenemos ninguna información en ese sentido», ha insistido, al tiempo que ha subrayado que solo menciona hechos contrastados e indiscutibles.

Bolaños ha precisado que cuando se refiere a un ataque «externo» para el Gobierno significa que no es un organismo oficial del Estado con autorización judicial. «Eso sí lo sabemos», ha apuntado antes de reiterar que no saben quién ha realizado la intrusión ya que los informes técnicos de los expertos no han aportado ninguna información al respecto.

Por otro lado, Bolaños ha trasladado que no le consta que también haya habido ataques al móvil de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que no hay leído ningún informe de inteligencia al respecto. Así, ha añadido que solo están informando de lo que conocen con seguridad y el resto son «conjeturas».