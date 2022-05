El Pentágono insta a las tropas rusas a trabajar con la Cruz Roja para evacuar a civiles

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha instado a las tropas rusas a continuar trabajando con la Cruz Roja y el Gobierno ucraniano para permitir la salida de civiles de las zonas de hostilidad de manera segura en el marco de los ataques contra la asediada ciudad de Mariúpol.

Kirby ha resaltado en rueda de prensa que no han visto «a los rusos hacer mucho progreso en el área del Donbás o en el sur». «Francamente, (es causa) del tipo de capacidades que Estados Unidos y tantos otros países están brindando a los ucranianos en su autodefensa», ha agregado.

«Lo que estamos haciendo en este momento es continuar enviando las armas y el material de las últimas dos autoridades presidenciales de retiro, lo que llamamos siete y ocho, que estuvo muy centrado en la artillería y algunas capacidades de radar, así como algunas capacidades no tripuladas», ha explicado.

Kirby también ha remarcado que Estados Unidos piensa que podría ser una «guerra a largo plazo», aunque ha dejado claro que «no sería inteligente que intentáramos marcar una fecha en el calendario». «Esta es una guerra de elección que Putin decidió emprender por su cuenta mientras aún tenía opciones diplomáticas sobre la mesa. Así que podría terminar ahora», ha recordado.

Asimismo, el portavoz del Pentágono ha asegurado que «ha pasado bastante tiempo» desde que altos funcionarios estadounidenses se han comunicado con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. «No ha habido mucho interés por parte de los rusos en tener esa conversación», ha dicho.

Respecto a la presentación conjunta de Suecia y Finlandia a mediados de mayo de sus solicitudes para unirse a la OTAN, Kirby ha señalado que hay «excelentes» asociaciones de defensa con ambos países, por lo que «si las cosas avanzan en esa dirección, esas sólidas relaciones entre militares probablemente permitirían una relación más amplia».

AVANCES EN TERRITORIO UCRANIANO

Por otro lado, un alto funcionario estadounidense ha explicado en rueda de prensa que las tropas rusas «han tenido algunas ganancias menores al este de Izium y Popasna en Lugansk». «Todavía están, a pesar de todas las lecciones que están tratando de aprender, sufriendo de mando y control pobre», ha indicado.

Además, ha precisado que la ciudad de Járkov «ha seguido siendo objeto de ataques aéreos». Los ucranianos han estado haciendo un trabajo capaz durante las últimas 24/48 horas, empujando a los rusos más lejos, y han logrado expulsar a los rusos unos 40 kilómetros al este de Járkov», ha dicho.

El alto funcionario estadounidense también ha comunicado que Mariúpol sigue siendo golpeado por ataques aéreos y que hay «algunos pequeños esfuerzos» en el Mar de Azov. «Vemos barcos pequeños para tratar de ayudar a reabastecerse», ha señalado.

«Ahora puedo confirmar que el 80 por ciento de los obuses M777 han sido transferidos al Ejército ucraniano. Eso es el 80 por ciento del total», ha contabilizado, agregando que «hubo 13 vuelos que llegaron a la región desde Estados Unidos» con material para los ucranianos.

El alto funcionario estadounidense ha cifrado en más de 2.125 los lanzamientos de misiles desde el comienzo de la invasión y ha señalado que las tropas rusas tienen un total de 93 Grupos Tácticos de Batallón (BTG) operativos en Ucrania.

El Gobierno ucraniano ha asegurado este domingo que varios oficiales del Ejército ruso han fallecido en un ataque contra un cuartel ocupado por las fuerzas rusas en la ciudad de Izium (región de Járkov), en el frente este del país.

El asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Anton Herashchenko, ha asegurado en su cuenta de Twitter que en el momento del ataque, ocurrido el sábado, se encontraba en el lugar el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Valeri Gerasimov, mientras supervisaba la ofensiva rusa sobre el este del país.

«Lo que podemos confirmar es que sabemos que durante varios días la semana pasada estuvo en el Donbás (Gerasimov). No creemos que todavía esté allí, que se haya ido y que esté de vuelta en Rusia. No podemos confirmar los informes de que resultó herido. He visto la especulación sobre eso. No estamos en posición de confirmar eso», ha zanjado el alto funcionario de Defensa.