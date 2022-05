El sudafricano Kevin Anderson anuncia su retirada a los 35 años

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El tenista sudafricano Kevin Anderson, doble finalista de ‘Grand Slam’, ha anunciado su retirada este martes -a los 35 años de edad- y después de haber conquistado siete títulos de categoría ATP en su carrera profesional.

«No recuerdo un momento de mi vida en el que no estuviera jugando al tenis», escribió Anderson. «Comencé el viaje hace 30 años cuando mi papá puso una raqueta en mis manos y me dijo que si estaba dispuesto a trabajar duro, podría ser uno de los mejores jugadores del mundo», recordó.

«Desde entonces, el tenis me llevó mucho más allá de mis raíces en Johannesburgo, Sudáfrica, y realmente me dio el mundo. He experimentado tantos desafíos y emociones diferentes; este deporte puede ser estimulante y al mismo tiempo solitario», añadió Anderson.

«He tenido altibajos, pero no lo cambiaría por nada. Mi viaje me ayudó a convertirme en el hombre que soy hoy. Estoy muy agradecido por las cosas maravillosas que me han llegado simplemente porque era parte de este deporte», comentó Anderson, que perdió la final del US Open de 2017 frente a Rafa Nadal.

Al año siguiente accedió a la final de Wimbledon, pero en esta ocasión se topó con el serbio Novak Djokovic. El último título de la gira de Anderson llegó en el ‘Hall of Fame Open’ en julio del pasado año.

«Cuando era niño, mi papá solía decirme que el éxito no se define por los resultados, sino por el esfuerzo y el sacrificio que haces en el camino para convertirte en lo mejor que puedes ser. Di lo mejor de mí», sentenció Anderson.