Esta gimnasta grabó un divertido vídeo deslizándose sobre una pila de pelotas y cayendo sobre unas colchonetas

MADRID, 3 May. (EDIZIONES)-

Leah Clapper, de 21 años, estaba practicando gimnasia en el Stephen C. O’Connell Center de la Universidad de Florida con algunos de sus compañeros.

Leah, que le encanta divertirse mientras practica gimnasia, suele alinear pelotas de ejercicio para «surfear» sobre ellas. Esta vez, añadió un nuevo elemento: caer en una zanja al final del recorrido. Después de deslizarse por nueve pelotas, Leah cayó de cabeza en la zanja.

«El objetivo era deslizarse hacia la fosa de la zanja, pero no salió como estaba previsto, ¡y acabé cayendo de cabeza! Por suerte, no me hice daño al caer en la fosa. Sin embargo, moví las bolas e intenté una nueva secuencia después», explicó la joven.

Leah publicó el divertido vídeo en sus redes sociales, haciendo que cientos de personas reaccionaran. «Me he reído mucho», comentaba un amigo de Leah.