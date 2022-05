“Estoy pobre porque no he querido robar”: parafrasea AMLO El presidente López Obrador citó una frase de Ignacio Manuel Altamirano. También parafraseó a un joven que supuestamente le dijo sobre un “rico famoso”

Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre cuentan con alguna “puntada” o anécdota que generan conversación en redes sociales y lo vuelven tendencia. Este 3 de mayo de 2022, el presidente mexicano citó a Ignacio Manuel Altamirano y esto sirvió para que pronto se convirtiera en trend.

“Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo” — El presidente López Obrador cita una frase de Ignacio Manuel Altamirano.

AMLO, en la conferencia matutina, también citó a un joven que supuestamente le dijo sobre un “rico, ricos, multimillonario famoso”: “Si tú quieres tener un Ferrari, o algo así, no le hagas caso a quien trae un Toyota”. A lo que apuntó, “eso está mal. No está excato ese hombre. No sé quién lo dijo cuyo nombre hay que olvidar”, pues el mandatario estaba hablando de la dimensión social del Gobierno, algo por lo que siempre lo ataca la oposición.

Tema del día, plan para consolidar los servicios de salud

El Presidente dio inicio a la conferencia matutina con el “Pulso de la Salud”, para dar un breve informe sobre el programa de vacunación en el Operativo Abril y el plan para consolidar los servicios de salud. Mencionó que el plan para consolidar los servicios de salud se detuvo a causa de la pandemia, pero el objetivo es levantar el sistema de salud pública para la población que no cuenta con seguridad social en el país.

Además confirmó la vacunación a los niños menores de 14 años contra Covid-19, y a la vez, destacó actualmente se tiene un fallecido diario en promedio por coronavirus: “Ya no es el sufrimiento de la pandemia, pero no vamos a confiarnos.”

Por su parte, Jorge Alcocer Varela secretario de Salud, aseveró que se presentará el cierre del Operativo Abril donde se contempla la participación de las instituciones de la salud, tanto federal como estatal: “Estamos en una pausa de Covid-19, pero no podemos decir hasta adiós a este virus que nos ha cambiado la vida en los últimos años”.

En este sentido, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, presentó un recuento del Operativo Abril de vacunación contra Covid-19, la cual es la aplicación general más intensiva ya que se aplicaron un total de 13 millones 30 mil 361 dosis, es decir, se cubrió el 66% en vacuna de refuerzo.

• 330, 650 de primeras dosis

• 397, 750 de segundas dosis

• 12 millones 661, 961 de refuerzos

En cuanto a la Estrategia de Vacunación Nacional, expuso que se aplicaron un total de 205 millones, 507 mil 650 dosis contra Covid-19. Es decir, 91% de la población mayor de 18 años y el 54% de menores edad de 14 a 17 años cuentan con esquema competo.

Gatell agradeció y reconoció la labor de la Sedena y Semar en la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19: “Lograron la mayor cobertura territorial, en particular en las zonas apartadas, además todas las instituciones de salud se sumaron a la Estrategia.”

Zoé Robledo, Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este contexto presentó el plan para levantar el sistema de salud en el país, con énfasis en los ciudadanos que no tienen seguridad social. El Plan de Salud del Bienestar inició en Septiembre - Octubre del 2021 y partió del diagnóstico de unidades y hospitales de salud en los estados del país.

Además aseguró que las principales carencias y problemas detectados, tienen que ver con el equipamiento, infraestructura, el déficit de personal de la salud. Presentó las metas del programa de transformación en 15 estados del país.

En el caso específico de Nayarit, resaltó las acciones de fortalecimiento a la infraestructura en la cual destacó la ampliación de farmacias, residencias, esquema de contratación y abasto de medicamentos. Asimismo, presentó un informe de productividad de los primeros 30 días de la operación del sistema incluyendo atención a diabetes, cáncer entre otros. Finalizó su participación con un video de testimonios del personal y usuarios en Nayarit del nuevo modelo de salud.

Citas El presidente López Obrador parafraseó en la mañanera a Ignacio Manuel Altamirano. (Cortesía)

Universalización de los servicios de salud en los estados

Respecto a la integración de las entidades federativas al nuevo sistema de salud, López Obrador expresó que se inició una primera etapa en 15 estados y en 14 ya hay diagnósticos. Se planteó el propósito de regular el sistema de salud de manera óptima para el primer trimestre de 2023.

Aseguró que todas las intervenciones, análisis y medicamentos serán gratuitos, pues ya no hay corrupción, y por eso se puede garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población: “Era muchísimo lo que se robaban, era un saqueo desmedido, sin límites.”

Reforma a la ley general de Salud mental

A pregunta expresa sobre la reforma a la Ley General de Salud, incluyendo la salud mental y el estatus actual de los hospitales y atención para enfermos mentales, López Obrador aseguró que no va a desaparecer nada. Por su parte, Jorge Alcocer confirmó y aseguró que es un proceso de transformación y reestructuración. Aseguró, que se tendrá una amplia difusión y la operación de hospitales permanecerá.

Gira por Centroamérica, beneficios del Tren Maya

Al ser cuestionado sobre la gira del Presidente en Centroamérica y la posibilidad de extensión del Tren Maya, López Obrador indicó que sin duda los países de la región se verán beneficiados, en el caso específico de Guatemala confirmó modernización de vías y trenes que colindan con la frontera. AMLO presentó el mapa de construcción del Tren Maya para especificar los planes que involucran a los países Centroamericanos y los temas que se buscan tocar durante la gira.

Referente a una segunda suspensión contra obras del Tramo 5 del Tren Maya, el Presidente reiteró que va a continuar con el proyecto a pesar de los amparos, y que la lluvia de amparos la va a resolver como se resolvió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El presidente presentó un mapa del sur del país para detallar la construcción del Tren Maya, ante las posturas de la oposición contra el proyecto y los amparos presentados por el conflicto de zonas con mayores recursos, dinero, como en el caso de la empresa Calica o en el caso de Xcaret.

“Pasa el tiempo y resulta que Alstom ya se asoció con Bombardier, ahora son una misma empresa, con la que ayer fuimos a firmar un compromiso de entrega de trenes para el Tren Maya”, agregó.

Compartió que ayer firmó el compromiso de cumplimiento en tiempo y forma de entrega en el primer tren para el Tren Maya, por parte de Alstom-Bombardier, el cual será entregado mes con mes para inaugurar el proyecto en diciembre del próximo año.

Nacionalización del litio, reacción de empresas

A pregunta expresa sobre la nacionalización del litio y la reacción de empresas con concesiones para explotación del mineral y sobre todo con la empresa china que opera en Sonora, el Presidente indicó que no hay reacciones al momento, aseguró que se mantiene comunicación con los presidentes de Bolivia, Argentina y Chile con el propósito de una asociación.

Indicó que no han establecido comunicación con la empresa de Sonora pero aseguró que el espacio está abierto para el diálogo.

Desplome en la Línea 12 del Metro

Al cumplirse un año del desplome en la Línea 12 del Metro, el Mandatario Federal envió un afectuoso abrazo a los familiares de las víctimas: “Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, Claudia Sheinbaum está en comunicación con los familiares de las víctimas […] Se cubrieron gastos, hubo reparación del daño en lo material, se ha avanzado en las investigaciones para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó.” AMLO confirmó que Carlos Slim asumió la responsabilidad y se elaboró un dictamen para la reparación de todo el tramo.

Rechazo a la Reforma de la Ley Electoral

Sobre el rechazo de la oposición a la Reforma de la Ley Electoral, el Presidente espetó la iniciativa de Reforma Electoral es para que haya debate y se garantice la democracia en el país; que ya no haya fraudes electorales y que haya autoridades imparciales.

Oposición a favor de las empresas extranjeras: AMLO

Luego de que la oposición rechazara la Reforma a la Ley Electoral, el Jefe del Ejecutivo externó que es lo mismo que con la Reforma Eléctrica, donde votaron a favor de las empresas extranjeras como Repsol. También votaron en contra de la nacionalización del litio: “Votaron a favor de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros que se les iban sus ojitos por el litio.”