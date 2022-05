Fú La Federación rusa de fútbol recurrirá de nuevo al TAS las sanciones de la UEFA

BERLÍN, 3 (DPA/EP)

La Federación Rusa de Fútbol está preparando un nuevo recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) después de que la UEFA extendiera la sanción en las competiciones europeas a los equipos rusos tras la invasión de Ucrania.

La UEFA anunció este lunes que la selección rusa no podrá competir en la Eurocopa de 2028 ni en la de 2032, así como en la Liga de Naciones, sanción que afecta también a la selección femenina, que no podrá jugar en la Eurocopa de 2022 que se disputará en julio, donde el combinado ex soviético será reemplazado por Portugal.

Además, el Comité Ejecutivo de la UEFA también decidió ampliar la sanción a los clubes rusos, que no podrán disputar competiciones europeas la próxima temporada. Se trata de una medida que ya se aplicó este año y que afectó al Spartak de Moscú, que fue eliminado de los octavos de final de la Liga Europa por la situación bélica provocada por su país.

«La Federación rusa continuará velando por sus intereses en los casos que ya han llegado al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana y se reserva el derecho de presentar nuevas apelaciones», informó la Agencia Rusa de Información Novosti citando un comunicado de la Federación rusa de fútbol.

Rusia ya acudió al TAS para apelar la decisión de la FIFA de excluir a los clubes rusos de sus competiciones.