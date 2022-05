Pareja de Ecatepec se vuelve viral al celebrar su boda con temática de la Alemania nacionalsocialista

Fernando y Josefina, una pareja oriunda de Ecatepec, Estado de México se volvió viral en redes sociales al casarse con la temática nazi en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con Milenio, la pareja se dio el “sí aceptó” en Tlaxcala el pasado 29 de abril, fecha en la que Adolf Hitler se casó con Eva Braun en 1945.

Fernando y Josefina La pareja decidió casarse el 29 de abril como hizo Hitler y Eva Braun. (Milenio)

Sin embargo, debido a la admiración que tienen por Hitler y por el ejército nazi, la pareja ha recibido insultos, críticas y hasta amenazas de muerte.

Ejército Nazi Reinhard Heydrich (izquierda) y Hanna Reitsch (derecha)

Otra de las cosas a destacar es que a su hijo lo bautizaron con el nombre de ‘Reinhard’ por Reinhard Heydrich, líder máximo de los Escuadrones de Protección o mejor conocidos como los ‘Schutzstaffel’.

Mientras su hija recibió el nombre de ‘Hanna Gertrud’ por Hanna Reitsch, célebre piloto del ejército nazi que habría rescatado a Hitler de un búncker y Gertrud Scholtz-Klink, presidenta de la Liga nacional de Mujeres Nacionalsocialistas.

También pasearon en un vochito que Fernando camufló y adornó con suásticas en el cofre y fotos de Hitler en la guantera.

Fernando y Josefina La pareja decidió casarse el 29 de abril como hizo Hitler y Eva Braun. (Milenio)

“Yo sé que para mucha gente, Hitler es un genocida, un símbolo del racismo y de la violencia. Pero la gente juzga sin tener información o por creer en la historia de los vencedores. Hitler era vegetariano, sacó a su país de la pobreza extrema y le devolvió a su pueblo los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Su gente lo amó. Nos han hecho creer que Hitler era un racista pero se acercó a saludar a Jesse Owens en las Olimpiadas de 1936.”, respondió Fernando al ser cuestionado si admiraba al difunto Führer.

“Si no hubiéramos encontrado misa para hoy, nos habríamos casado hasta el otro año”, agregó el novio, quien aseguró que no tiene planes de suicidarse como lo hizo Hitler y Braun un día después de casarse.

MORIRÍA POR DEFENDER SU IDEOLOGÍA NAZI

Fernando y Josefina La pareja decidió casarse el 29 de abril como hizo Hitler y Eva Braun. (Milenio)

Por otro lado, reveló que durante toda su vida ha recibido todo tipo de agresiones por defender su ideología nazi, incluso en una ocasión lo amenazaron con una pistola.

“Como mi papá y mis tíos también son seguidores de la NS, desde niño me ha confrontado la gente. Me han pegado, me han escupido y hasta me han aventado el carro cuando voy manejando mi vochito. La peor ha sido la vez en que me apuntaron con una pistola y me gritaron nazi. Pero lo bonito de amar un ideal es morir por él”, aseguró.

Cabe destacar que la pareja también se casó por lo civil un 29 de abril en 2016 en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

LO MEJOR DE PUBLIMETRO TV