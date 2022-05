Dani Martínez presenta ‘Martínez y hermanos’: “Tener un programa con tu apellido da mucho vértigo”

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Movistar Plus+ estrenó el pasado 21 de abril ‘Martínez y hermanos’, su nuevo programa de entrevistas y humor presentado por el cómico Dani Martínez. El espacio se emite en el canal #0 todos los jueves a las 22:30 horas y cuenta con tres perfiles distintos de invitados en cada una de sus entregas.

‘Martínez y hermanos’ lleva su apellido, algo que habla a las claras de la posición a la que ha llegado el humorista. «Da vértigo, porque en otros programas como ‘Got Talent’ estás bajo el paraguas de un gran sello, pero aquí estás bajo el paraguas de tu apellido» asegura el cómico durante encuentro con los medios en el propio plató de ‘Martínez y hermanos’.

Antonio Banderas, Blanca Suárez, Elsa Pataky, Jordi Alba son algunos de los nombres que pasarán por ‘Martínez y hermanos’, que contará además con programas especiales. «Hemos grabado un reencuentro por los 25 años de ‘Al salir de clase’, con actores y actrices de la serie. Soy una persona muy nostálgica», anuncia «en exclusiva» el cómico leonés.

Dani Martínez se muestra muy ilusionado con el proyecto: «Creo que el sueño de todo cómico es tener un programa como este, y Movistar me ha dado la oportunidad. En otros programas que suelo hacer, tipo ‘Got Talent’, tengo que montar un poco el pollo, y este es más de los invitados. Yo soy el anfitrión que les tiene que dar las herramientas».

El acto de presentación de ‘Martínez y hermanos’ ha contado, además, con Juan Andrés García Ropero, director de Entretenimiento de Movistar Plus+, y Nathalie García, CEO de Fremantle, encargada de la producción del programa en colaboración con la plataforma. «Ahora mismo no hay otro formato igual en la oferta televisiva, que tenga este reto de juntar a tres personas más o menos conocidas con un talento que se suma al de Dani para intentar generar una energía que, por ahora, se está consiguiendo», señala Nathalie.

Una de las claves del programa es la elección de los invitados, algo en lo que ahonda Dani Martínez: «Influyen muchas cosas, pero lo que intentamos de base es que sean tres perfiles diferentes, con profesiones también diferentes, sin importar si se conocen entre ellos o no. Por ejemplo, una actriz, un cantante y un futbolista. Todos son amigos o, si no lo son, es gente de la que soy muy fan. Incluso algunos ya me escriben y me dicen: ‘¿No me vas a llevar a tu programa?'».

UN ESPACIO CON SECCIONES «MUTANTES»

Esta diversidad en los invitados se pudo comprobar ya desde el primer programa de ‘Martínez y hermanos’ que contó con Jaime Lorente, Mónica Naranjo y Julián López. «Más que una entrevista es una charla, una sobremesa entre amigos, y nos gusta mucho cómo se genera eso entre ellos en el sofá. Ya veréis que en un programa hay un invitado que, de lo relajado que está, de repente me dice: ‘¿Te estoy contando esto?'», asegura el cómico.

Los programas y sus secciones, contó Dani, van a ir mutando, pero con las nuevas tecnologías siempre muy presentes: «Nos gusta mucho jugar con las ‘apps’ de los móviles e indagar en las redes sociales de los invitados».

Dani Martínez cumple dos décadas en televisión, desde que debutase con 19 años en el ‘Un, dos, tres..’. «Hace poco lo vi en la ‘app’ de RTVE. Me trabo todo el rato con el guion, voy acelerado… Si alguien me dice entonces que iba a tener un programa con mi apellido, le diría que es imposible. Creo que el programa llega en mi momento perfecto de madurez. Lo disfruto más porque estoy más relajado por todo lo que he hecho ya, hay muchos objetivos con los que soñaba y que he cumplido con creces», señala.

‘Martínez y hermanos’, asegura su presentador, ha tenido un referente claro a la hora de construir el programa, que es el de Graham Norton en la BBC: «Me gusta mucho su estilo, porque recibe invitados con combinaciones un poco extrañas. Pero ellos están siempre sentados, y nosotros nos levantamos que si a cantar, jugar… no paramos».

«A VECES ME TIENEN QUE PARAR LOS PIES»

«A veces me tienen que parar los pies un poco. Yo empezaría con música de verbena, seguiría con ambiente de verbena, y cerraría con la orquesta panorama tocando todos los días en este programa y con chocolate con churros para el público. La verbena es algo muy mío, y al final aparecerá», comenta.

Al hablar sobre su pasado en televisión, el cómico no se quiso olvidar de la que considera «la mayor bestia televisiva que tenemos»: «Con Flo aprendí un montón de cosas de tele que son las que aplico a día de hoy, me enseñó que para hacer tele hay que romper las normas de la tele. De hecho, así nació el famoso ránking de ‘Tonterías las justas'».

De cara al futuro y los proyectos que le faltan por hacer, Dani Martínez lo tiene claro: «Hay una cosa que nunca he hecho, y es cine. He doblado películas, he vivido la experiencia de una serie con ‘El chiringuito de Pepe’ y con ‘Aída’… Y sí que me han llegado papeles, pero o bien no me cuadraban por fechas o no me veía yo haciendo ese tipo de personaje, porque respeto mucho la profesión de actor, y sé que hay cosas a las que no llego a nivel de interpretación». «Me gustaría hacer una comedia romántica, un ‘Notting Hill’ a la española», sentencia el humorista.