Amigos y testigos narran cómo se comportó Debanhi Escobar en la fiesta previo a su fallecimiento

Este miércoles un nuevo episodio surgió en el caso Debanhi Escobar, luego de que se viralizaran fragmentos del expediente del caso en donde están los testimonios de los amigos y asistentes de la fiesta en la Quinta “El Diamante”, quienes aseguran que la joven de 18 años estuvo tomando bebidas alcohólicas de manera imprudente y se negó a recibir apoyo debido al estado de ebriedad que se encontraba.

De acuerdo con el testimonio de un joven identificado como ‘kokesioo’, dijo que conocía a Debanhi desde el pasado 11 de febrero, y que aquella noche del 9 de abril previo a la fiesta realizada en la Quinta “El Diamante” junto a otro amigo identificado como “Castañeda” llevo a la joven y a sus dos amigas a una tienda de autoservicio a comprar una botella de vodka y un refresco de toronja.

Debanhi Escobar Debanhi y sus amigas fueron captadas por una cámara de un local comprando una botella de Vodka

“Al llegar a la tienda observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka, saliendo de la tienda nos regresamos a la fiesta”, se lee en una de las declaraciones.

“Posteriormente, siendo las 12:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percató que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó: “nombre mira, como agua me la tomo”, relató el Kokesioo.

Otro testimonio, sin revelar su identidad, reveló que conoció a Debanhi en enero pasado, e incluso ella le marcaba a él a altas horas de la noche para invitarlo a una fiesta, ya que la joven de 18 años era “muy fiestera”.

Debanhi Escobar Una cámara de seguridad afuera de la Quinta captó a Debanhi discutiendo con algunos asistentes.

“Me hablaba cuando quería que la acompañara a las fiestas regularmente a las 2:00 o 3:00 de la mañana”, está documentado en la carpeta de investigación.

“En otra ocasión, en el mes de marzo, yo la invité a una fiesta en San Nicolás, me contestó los mensajes que sí podía, esto alrededor de las 2:00 de la mañana, llegó, estuvo conmigo y como a las 8 o 9 de la mañana le pedí un taxi para que se fuera a su casa”, declaró el supuesto amigo de Debanhi ante la Fiscalía.

Debanhi le gustaba salir mucho a fiestas

Uno de los asistentes en la Quinta, platicó a la Fiscalía del estado, que durante la fiesta Debanhi se encontraba en un estado inconveniente, por lo que muchas personas trataron de ayudarlas, sin embargo, ella se negó.

Además, recalcó que ya no era raro ver a Debanhi en ese estado, ya que en otras reuniones que iba siempre se ponía borracha.

Finalmente, se reveló también que la carpeta de investigación contiene detalles sobre las salidas frecuentes de Debanhi.

