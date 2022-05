Españ Podemos exige a Robles “responsabilidades políticas al máximo nivel” por el espionaje

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha aprovechado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para exigirle que se asuman «responsabilidad políticas al máximo nivel» por el espionaje a políticos con el programa ‘Pegasus’, mientras que ERC ha vuelto a pedir abiertamente su salida del Gobierno.

En la Comisión de Defensa de este miércoles, el socio minoritario del Gobierno ha sido más exigente con la ministra que algunos de sus aliados parlamentarios y que la propia oposición.

Pablo Echenique, que hoy ha ejercido de portavoz de defensa del grupo parlamentario, ha afirmado que el ‘caso Pegasus’ es «el mayor escándalo» de la España reciente y que «la situación actual es insostenible».

A su juicio, ya era «insoportable» el espionaje a independentistas, pero la denuncia de que también se espió al presidente del Gobierno «eleva la crisis a otro nivel». «Es un auténtico escándalo que no hace ni un ápice menos grave el espionaje masivo a independentistas», ha apostillado.

Según Echenique, sólo caben dos posibles autorías de ese espionaje: O fueron agentes extranjeros, lo que en su opinión reflejaría «una incapacidad inaceptable» al proteger las comunicaciones del presidente del Gobierno, y por tanto, la seguridad nacional; o fue «una célula descontrolada» del CNI o de las fuerzas de seguridad, «lo que revelaría una flagrante incompetencia o una absoluta dejación de funciones al limpiar las cloacas del Estado».

«Nos parece evidente que, sea cual sea la autoría, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel», ha concluido el portavoz de Unidas Podemos, que precisamente había empezado su intervención señalando a Robles como «la máxima responsable política del CNI.

El aviso a la ministra llegado también por parte de Esquerra Republicana, cuya portavoz, Montserrat Bassa, ha afirmado que «en una democracia plena, debería dimitir o ser cesada por legitimar el espionaje, culpabilizar a las víctimas y menospreciar con ignorante soberbia» a quienes destaparon el espionaje a independentistas, Citizen Lab y The New Yorker. «Y no sólo debería dimitir usted, sino que debería haber cascada de ceses y dimisiones».