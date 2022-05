Vicente Serrano denuncia agresión de Héctor Suárez; pelea sigue en redes sociales

El youtuber Vicente Serrano, afín al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunció que el actor Héctor Suárez Gomís lo agredió en un restaurante y le rompió sus lentes, por lo que exigió que las autoridades intervinieran.

En las imágenes se observan sus lentes rotos sobre la mesa, mientras el actor y una mujer comen en una mesa cercana, aunque parece que al inicio las acusaciones de Serrano no son escuchadas por Suárez, en un momento intercambian palabras.

“Di todo lo que me has dicho, ¿no dijiste que me vas a romper la madre?”, es escucha decir a Serrano.

“La verdad, ¿no eres un periodista domesticado? Lo único que haces es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”, responde Héctor Suárez.

La pelea entre ambos siguió en las redes sociales, ya que el actor se burló de la situación, además de expresar que si li hubiera querido atacar “otra cosa” estaría la rota.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo”, escribió en Twitter.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

🗣¡Periodista domesticado! https://t.co/8HHZiiDi6a — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 4, 2022

Este hecho no pasó inadvertido en las redes y, como en otras ocasiones, huno comentarios a favor y en contra de ambos personajes.

Mi solidaridad con @_VicenteSerrano ante la violencia que acaba de sufrir por parte de Héctor Suarez. Abrazos, querido amigo. https://t.co/CdFEPeoJZz — Renata Turrent (@rturrent) May 4, 2022

Terrible agresión. Denuncia Vicente Serrano que fue golpeado por Héctor Suarez Gomís. https://t.co/Z2lfzhOqys — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 4, 2022

Y todavía se ríe el psicópata. https://t.co/oE50JZPdaL — Poncho Gutiérrez (@PonchoGutz) May 4, 2022