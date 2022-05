Israel se paraliza para recordar a los caídos en combate

TEL AVIV, Israel (AP) — Israel hizo sonar sus sirenas antiaéreas durante dos minutos el miércoles para recordar a sus soldados y civiles caídos en guerras y ataques insurgentes, y el país se detuvo en el Día del Recuerdo.

En los cementerios se llevaron a cabo ceremonias y lecturas de poesía para homenajear a las más de 24.000 vidas perdidas en conflictos israelíes, antes de que la jornada se torne festiva al anochecer con fiestas y vuelos de exhibición militares para iniciar los festejos del 74to Día de la Independencia de Israel este viernes.

“Hermanos y hermanas, si no estamos juntos, no seremos en absoluto. No existiremos como tribus enfrentadas, solo como una nación variada y unida», dijo el primer ministro, Naftali Bennett, en el acto nacional del Día del Recuerdo en el cementerio militar del Monte Herzl, en Jerusalén. “Todos somos socios. Estamos todos aquí juntos con un destino, con una misión».

La semana pasada, en la jornada de recuerdo a los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto, Bennett pidió a los israelíes que eviten enfrentarse entre ellos incluso en un momento de gran división en el frágil gobierno que lidera. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de recientes tensiones con los palestinos y coincidieron las amenazas de muerte a su familia. En los últimos días recibió dos paquetes que incluían balas y pedían su renuncia.

Bennett señaló que la unidad nacional es el “deber” de Israel con los caídos.

En el Día del Recuerdo, las familias visitaron a sus seres queridos en los cementerios y asistieron a actos de homenaje, mientras la televisión y la radio cambiaron su programación habitual por música sombría y por la emisión de los eventos y documentales sobre los soldados caídos.

Como cada año, el sonido de las sirenas en todo el país paralizó a la población momentáneamente. Los transeúntes se quedaron parados en la calle mientras que los conductores detuvieron sus autos y esperaron fuera con la cabeza inclinada en señal de respeto.

Israel ha librado media docena de guerras con los países árabes vecinos, enfrentó dos revueltas palestinas y soportó decenas de ataques letales insurgentes desde su formación en 1948. Además de los soldados caídos en combate, en este día se recuerdan a las más de 3.000 víctimas mortales de ataques radicales.