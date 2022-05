Papa La Iglesia Ortodoxa Rusa dice que el Papa “tergiversó” su conversación con el Patriarca Kirill”

ROMA, 4 (EUROPA PRESS)

La Iglesia ortodoxa rusa ha acusado al Papa de «tergiversar» la conversación que mantuvo a mediados de marzo con el Patriarca Kirill por zoom y le ha afeado que haya elegido «el tono equivocado para transmitir el contenido» en una entrevista con el ‘Il Corriere della Sera’.

El Pontífice aseguraba en la entrevista al medio italiano, publicada el pasado martes, que el Patriarca Kirill no «puede convertirse en el monaguillo del (presidente ruso Vladimir) Putin» y destacaba también que, tras 20 minutos en los que su interlocutor le leyó todas las justificaciones de la guerra en Ucrania, le respondió que no eran cléricos del Estado y no podían usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús.

El servicio de comunicación de relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú ha publicado un comunicado en el que asegura que es «deplorable que un mes y medio después de su conversación con el Patriarca Kirill, el Papa Francisco haya elegido el tono equivocado para transmitir el contenido de esta conversación».

«Es poco probable que tales declaraciones contribuyan a establecer un diálogo constructivo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es particularmente necesario en este momento», han agregado desde el Patriarcado de Moscú.

El Papa reveló que tenía una reunión prevista con el Patriarca Kirill prevista en Jerusalén el pasado 14 de junio, que habría sido su segundo encuentro cara a cara y organizada sin tener relación con la guerra, pero explicó que de producirse esa reunión podría transmitirse una señal ambigua, motivo por el que se habría suspendido el encuentro.