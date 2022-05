¿Qué vehículos no circularán el miércoles por la contingencia ambiental?

Las condiciones ambientales en el Valle de México no mejoraron la tarde de este martes, por lo que no fue posible que se levantara la Fase 1 de contingencia ambiental, así lo dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Debido a esto se establecieron diversas restricciones para ayudar a mejorar la calidad del aire, entre ellas limitar la circulación de algunos vehículos.

De acuerdo con las autoridades, desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas del miércoles no podrán circular los siguientes vehículos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00″, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX

Los taxis con holograma de verificación “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas

Contingencia ambiental 3 de mayo 2022. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM. (Andrea Murcia/Andrea Murcia)

Sin embargo, este tipo de vehículos son los únicos que no tienen limitación para circular en el Valle de México: