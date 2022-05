Fú Moyá: “Creo que el día que se vaya el Cholo va a ser más por decisión suya que por el Atlético”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El exportero del Atlético de Madrid Miguel Ángel Moyá cree que la etapa de Diego Pablo Simeone en el conjunto rojiblanco aún no se ha acabado y que «el día que se vaya va a ser más por decisión suya propia» que del club, mientras que ve una ventaja que el equipo colchonero dependa de sí mismo en el final de Liga.

«A mí si me preguntas eso te lo digo con la mano en el corazón. Me lo preguntaron hace seis meses cuando la cosa estaba un poco dubitativa y creo que el ‘Cholo’ tiene tanto mérito que muy mal lo tiene que hacer para irse, es más, creo que el día que se vaya va a ser más por decisión suya propia que por el Atlético de Madrid», comentó Moyá sobre el que fuera su entrenador durante un torneo de pádel benéfico entre leyendas del Real Madrid y el Atlético de Madrid organizado por Nacex.

El exportero achaca el irregular campeonato del Atlético a «los días que a lo mejor no han tenido oportunidad de llegar a portería y de tener la ‘pegada’ que tienen». «Es el que más goles ha marcado respecto a los tiros que tienen y cuando tienen opción de llegar, ahí pueden hacer daño», advirtió.

Moyá cree que de cara al final de Liga es importante que «se junten» y pone el foco en «la mentalidad, la emoción y la motivación». «Depende de ellos, es lo mejor que les puede pasar, pero está el Betis por ahí detrás y la Real a saber, así que hay que apretar», comentó el balear.

Sobre la polémica en torno a hacer o no pasillo al Real Madrid en el derbi, Moyá se mostró «partidario» de hacer este gesto «porque unos días te toca hacerlo y otros días recibirlo». «Y aunque es un gesto que no lleva a nada, porque después el partido empezará y no pasará nada. Y si no lo hace que después nos expliquen también los motivos», expresó.

Para el exguardameta, el hacer o no el pasillo «es algo que sale de dentro de cada uno». «Partiendo de la base de que no es obligatorio pues está en manos de quien lo hace decidir si lo hace o no», recalcó Moyá, que no relaciona este posible pasillo con los resultados del Atlético de Madrid esta temporada.

«Siempre he pensado, aunque haya un movimiento de que parece que el pasillo es denigrante o que puede humillar al equipo que lo hace, que es todo lo contrario, que el que hace el pasillo queda mucho mejor expuesto de cara a la gente que el que lo recibe. Queda como una muestra de señorío, pero como no es obligatorio, cada uno si no lo hace desde luego tendrá sus motivos», explicó.

«APARTE DE LA CALIDAD, EL REAL MADRID TIENE UNA MENTALIDAD ASOMBROSA»

En referencia al partido de semifinales de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City, se deshizo en elogios con Thibaut Courtois y su «temporada memorable». «Para mí este año es el mejor portero tanto de la Liga como de la Champions», afirmó.

Moyá cree que la remontada del Real Madrid «no es solo cuestión de suerte». «Aparte de la calidad, tiene una mentalidad que es asombrosa y ya lo avisaba Guardiola en la previa, lo sabían también el Paris Saint-Germain y el Chelsea y ha vuelto a pasar, así que felicitarles porque lo que ha pasado es bastante meritorio», remarcó el exportero.

El que fuera guardameta del Valencia o la Real Sociedad, entre otros, opinó que la mentalidad del Real Madrid «se puede trabajar pero depende mucho de cada jugador». «Son jugadores ya con mucha jerarquía la mayoría y seguramente lo que transmiten al resto, a los jóvenes, sirve de mucho. Creo que no se puede demostrar científicamente lo que pasó en el Bernabéu, otra vez, y mejor que ellos no lo puede explicar nadie», admitió.

Por último, ce cara a la final de Champions del 28 de mayo ante el Liverpool, Moyá ve un escenario muy diferente, pues «esto eran eliminatorias, donde puedes gestionar un poquito esos 180 minutos, el factor local y el visitante» y en Sain-Denis «el campo estará dividido en dos», atribuyendo a ambos equipos un 50 por ciento de probabilidades de llevarse el título.

«El Real Madrid tiene un idilio con la Champions impresionante y el Liverpool es el equipo más en forma, con el Manchester City, de Europa, aunque ayer cayese contra el Madrid», manifestó Moyá. «Si el Liverpool hace una primera parte como la que hizo en Villarreal pues también el Real Madrid le puede meter mano», sentenció.