Fútbol/ Casemiro: “No hay mejor sensación, la clave es nunca rendirse”

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Real Madrid Casemiro confesó «una sensación increíble» después de superar (3-1) al Manchester City, con dos goles en el descuento para forzar la prórroga, y celebrar en el Santiago Bernabéu un épico billete a la final de la Liga de Campeones.

«Es increíble, no hay sensación mejor, no hay cómo explicarlo, fue difícil y falta lo más bonito. Creo que hay que disfrutar el momento, el público, hemos pasado dos años sin el público, y hay que disfrutar ahora. Aún falta lo más importante y lo más difícil», dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El jugador brasileño se refirió al gen competitivo de un Madrid que nunca se rinde, para explicar un milagro más en el torneo europeo. «La gran virtud de este club es nunca rendirse, pelear hasta el final. Hay que felicitar a todos, Rodrygo espectacular», comentó.

«Este club es esto. La frase clave es nunca rendirse, hay que estar contento, feliz. Hemos eliminado a un gran equipo, gran entrenador, cómo juegan al fútbol. Esto es más para la gente, estamos disfrutando ahora porque es lo más importante, la felicidad de ellos», añadió.

Además, Casemiro explicó que hasta la final del 28 de mayo tendrán que seguir dando todo en cada partido, aun siendo campeones ya de Liga. «El Liverpool, si hay dudas contra el Atlético ya hay críticas, ya tenemos que pensar en el siguiente partido. Este club te exige ganar siempre, aunque seamos campeones, si perdemos contra el Atlético ya hay dudas», terminó.