Guinea Conakry juzgará al expresidente Alpha Condé y a 26 ex funcionarios por asesinato y actos de violencia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Tribunal de Apelación de Guinea Conakri, Alphonse Charles Wright, ha ordenado la apertura de un proceso judicial contra el expresidente de Guinea Conakry Alpha Condé y 26 exdignatarios por uso excesivo de la fuerza, represión, secuestros, violaciones y ataques perpetrados contra la población civil durante su mandato.

Entre los ex funcionarios que serán juzgados se encuentran un ex presidente del Tribunal constitucional y un ex primer ministro, entre otros, tal y como han informado el portal de noticias Guineenews y el portal de noticias Guinee Matin.

De esta forma, a sus 84 años, Alpha Condé, depuesto de su cargo en un golpe militar en septiembre de 2021, será juzgado junto con 26 de sus antiguos funcionarios por asesinatos y actos de violencia durante su mandato.

Los Abogados del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) presentaron una denuncia en abril por los delitos y abusos que presuntamente se habrían cometido bajo el régimen de Alpha Condé.

Condé se vio obligado a regresar a principios de mes a Conakry, tras someterse a un tratamiento médico durante tres meses en Emiratos Árabes Unidos después de recibir el permiso de la junta tras recibir, en principio, permiso de los golpistas para permanecer allí solo un mes.

El pasado 5 de septiembre, el teniente coronel Mamady Doumbouya, comandante de las Fuerzas Especiales de Guinea Conakry, junto con 500 hombres, protagonizó un golpe de Estado en el país africano. Los militares entraron en el Palacio de Sékhoutouréya y capturaron al entonces presidente Alpha Condé, terminando así con once años de régimen.

El golpe militar tuvo lugar tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos, entre ellos el líder opositor, Cellou Dalein Diallo, denunciaron fraude.

El Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), el organismo constituido por los militares golpistas de Guinea, anunció el 23 de abril la liberación del expresidente del pais Alpha Condé, retenido desde la asonada del 5 de septiembre.

El expresidente, reside ahora mismo con su esposa Hadja DjénéKaba en su domicilio de Landréah, un barrio de la capital, Conakry.

Por otro lado, la junta militar golpista de Guinea que lidera el coronel Mamady Doumbouya propuso el domingo un plazo de 39 meses de transición política hacia un Gobierno civil, en un anuncio que contó con el rechazo inmediato de la oposición y queda a la espera de la reacción de los mediadores internacionales que apremian al país africano para que se encamine a una transición democrática.

El anuncio fue rechazado de inmediato por el opositor FNDC, que directamente acusó al coronel de constituir «una amenaza a la paz y unidad nacional» al establecer un plazo de transición que excede el marcado por el orden constitucional.