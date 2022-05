El festival Womad Cáceres afronta este sábado su tercera jornada de conciertos que cerrará la chilena Ana Tijoux

CÁCERES, 6 (EUROPA PRESS)

El festival Womad de Cáceres afronta este sábado, día 7, su tercera y última jornada de conciertos que comenzará con el grupo extremeño Pacombo Latino y cerrará la chilena Ana Tijoux. Casi seis horas de música en directo en los dos escenarios del certamen, Plaza Mayor y San Jorge, en una edición del certamen multitudinaria tras dos años sin celebrarse por la pandemia.

En total, serán siete conciertos además de talleres para adultos y los infantiles, cuentacuentos, mercado global y otras actividades que se incluyen en la programación del festival, que concluye mañana domingo con un pasacalles como despedida que saldrá a las 17,00 horas desde la plaza de San Jorge hasta la Plaza Mayor.

De momento, este sábado los conciertos comenzarán a las 18,45 horas en la Plaza Mayor con Pacombo Latino, un proyecto creado en 2009 en Extremadura para fusionar distintos tipos de música como clásica, jazz, cubana, etc. La segunda propuesta con sello extremeño llegará a las 19,40 horas con la actuación de Cool Up & The Sherlock Horns, un grupo fundado en 2017 dedicado a la creación de música reggae que ha producido, hasta la fecha, seis discos de vinilo.

De Burundi llega J.P Bimeni & The Black Belts, que se subirán al escenario de la Plaza Mayor a las 21,00 horas. Bimeni es un superviviente de la violencia en su país ya que, en los años 90, sobrevivió a un tiroteo entre pandillas. Escapó a Reino Unido y se zambulló en el mundo del soul, desde el que ha cimentado su carrera, según informa la organización del festival. En 2018, la BBC eligió su disco como el mejor del año.

Una hora más tarde, en la plaza de San Jorge, sonarán los ritmos de la cantante, compositora y actriz Liraz. De origen israelí-persa, hará sonar su electro pop recogido en su segundo álbum, Zan (mujer en farsi, el idioma hablado en Irán), publicado en 2020 y para el que colaboró a través de Internet con compositores y músicos de Irán.

De vuelta al escenario de la Plaza Mayor, a las 23,00 horas, actuará Baiuca con su proyecto revelación de ‘folktrónica’ en el que el español Alejandro Guillán mezcla ritmos tradicionales gallegos con música electrónica contemporánea. En 2019 ofreció más de 60 actuaciones y en 2020, a pesar de las dificultades de la pandemia, llegó a la treintena.

Al filo de la media noche llegará a la plaza de San Jorge Theon Cross. Nacido en Londres, se graduó en la escuela de música Guildhall y fue alumno de los legendarios Tomorrow’s Warriors. Theon Cross ha redefinido la visión de la tuba y ha ampliado las posibilidades sónicas del instrumento con el que ha llegado a ser indispensable en el jazz británico. En 2019 lanzó ‘Fyah’, que llegó a ser número 1 de la lisa de jazz en Reino Unido.

Para clausurar ese festival Womad la organización ha apostado por la chilena Ana Tijoux, que se subirá al escenario de la Plaza Mayor a la una de la madrugada. Compositora, letrista y ganadora de un Grammy Latino en 2014 por la canción ‘Universos paralelos’, practica un hip hop colorido y fusionado de gran sensibilidad política y social.

Feminista y activista, esta hija de exiliados de la dictadura de Pinochet en Chile, denuncia en sus letras la violencia machista y la desigualdad de géneros. Está a punto de publicar su primer libro de poesía y su quinto disco de estudio.

Respecto al resto de actividades del festival, en la plaza de San Jorge comenzarán, a partir de las 17,45 horas, los talleres para adultos. El primero correrá a cargo de Pedro Espi-Sanchís, especializado en música e instrumenos africanos. A las 20,00 horas llegará el turno de Morilie Taiwo, que impartirá un taller de baile de Jamaica.