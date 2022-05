Fú Ancelotti: “Respetamos lo que haga el Atlético, cada uno tiene que hacer lo que quiera y sienta”

«Mañana va a jugar Lunin»

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que respetan la decisión del Atlético de Madrid, un club «vecino y amigo», de no hacerles el pasillo como campeones de LaLiga Santander en el derbi de este domingo en el Wanda Metropolitano, ya que cada uno debe «hacer lo que quiera y sienta», y ha desvelado que dará descanso al belga Thibaut Courtois y que en su lugar jugará el ucraniano Andriy Lunin.

«Los italianos no están acostumbrados a esto. Cada uno tiene que hacer lo que quiera y sienta, y tenemos que respetarlo. El Atlético de Madrid es un club al que respetamos mucho, vecino y amigo, y respetamos a sus jugadores, a su afición y a su entrenador. Respetamos lo que ellos piensen hacer», declaró en rueda de prensa.

Tras clasificarse para la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, los madridistas afrontan cuatro partidos de LaLiga sin alicientes clasificatorios, pero fundamentales para su rodaje. «Estos cuatro partidos nos vienen bien para mantener el ritmo, el juego y la dinámica. Tener ritmo es muy importante. Vamos a jugar contra un equipo que se juega mucho y hay que respetarlo, igual que esta camiseta, que nos obliga a hacer lo máximo siempre», indicó.

Además, el técnico italiano confesó que lo mejor de su plantilla es «la humildad». «No hay jugadores arrogantes. El ego te ayuda, pero tiene jugadores humildes. Nadie se cree más importante que otro, y tampoco se creen menos importantes. Son capaces de tener una actitud de humildad cada día. El peso de la camiseta cuenta mucho, el jugador que lleva la camiseta del Real Madrid siente algo especial», subrayó.

Por otra parte, reconoció que vive su «segunda juventud» en el Real Madrid, una especial de «luna de miel muy larga». «Si todo va bien aquí, me quedaría hasta los 80 años, ¿por qué no? Hasta que me volviese completamente loco. He disfrutado mucho, encontrar un equipo mejor que el Real Madrid en el fútbol mundial es complicado. Cuando el Real Madrid se canse, me voy. Y no importa, tendré muchas cosas que hacer», aseguró.

«Nunca he llegado a este tramo de temporada en una situación así. ¡Vaya semana hemos pasado! Para completarlo, debemos ganar el 28 de mayo. Si ganamos, sería la mejor temporada de mi carrera», dijo. «No creo que haya un club más grande que el Real Madrid. Terminar en el Real Madrid es lo mejor. Quiero quedarme aquí muchos años, ganar muchos títulos, disfrutar de esta ciudad. Luego tengo muchas cosas que hacer: ser marido, abuelo y aficionado», bromeó.

Además, se definió como «un hombre tranquilo, al que le gusta mucho lo que hace, al que le gusta disfrutar de la vida, pero que no se obsesiona con el fútbol, aunque sea su afición primaria». «Un hombre que tiene la suerte de trabajar en un mundo que le gusta», afirmó.

Sobre quiénes jugarán este domingo, adelantó que el guardameta ucraniano Andriy Lunin será titular. «El equipo está bastante bien. Tenemos algunas dudas. La alineación la voy a pensar mañana. Lo único cierto es que mañana va a jugar Lunin porque voy a dar descanso a Courtois. Seguiremos sin contar con Alaba, Hazard, Bale e Isco», manifestó.

Por último, Ancelotti restó importancia a la ausencia de Gareth Bale en la celebración del título de LaLiga Santander. «Todos los jugadores tienen cariño a Bale y él tiene cariño a los jugadores. No se podía mover porque tenía un bloqueo de espalda. No es por estar distante, es porque no se podía mover», desveló.