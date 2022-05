Enrique Santiago critica la actuación “deficiente” del CNI por el caso Pegasus y pide actuar “para que no pase más”

Defiende «sumar más fuerzas, más personas y más colectivos» a UP para que la izquierda «tenga una opción ganadora» en Andalucía

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, ha criticado la actuación «deficiente» del CNI en el caso Pegasus porque «no es legítimo en democracia espiar a personas» y ha sostenido que espera que haya consecuencias «para prevenir que eso no vuelva a pasar más».

Así lo ha asegurado este domingo, durante la inauguración del Jardín de la Paz de Rivas Vaciamadrid (Madrid), en las que también se ha referido a la campaña electoral en Andalucía.

Respecto al caso Pegasus, el secretario del PCE ha manifestado que la función del CNI es realizar tareas de recogida de información bajo el control del Poder Ejecutivo, legislativo, judicial «y, desde luego, lo que se está conociendo demuestra que no ha habido tal control».

Por ello, ha reconocido que existe un problema político, ya que ha asegurado que ese procedimiento no se puede realizar, si no hay un procedimiento judicial. «Creo que no es legítimo en democracia que se espíe a personas simplemente por criterios políticos o por ideas políticas, sino hay una constatación de que ha habido una actuación fuera de la ley y por lo que vemos esto no aparece por ningún lado. Eso es un comportamiento muy, muy deficiente», ha insistido.

Así pues, ha solicitado que hayan consecuencias aunque no ha aclarado si una de esas acciones puede pasar por la dimisión de la presidenta del CNI, Paz Esteban.

Por otro lado, Santiago ha abordado las elecciones de Andalucía y la figura de Unidas Podemos, sobre el que ha defendido que se ha cerrado un acuerdo de ampliación del actual espacio político «para ir avanzando en la construcción de ese Frente Amplio para sumar más fuerzas, más personas y más colectivos», lo que permite que «la izquierda tenga una opción ganadora en las próximas elecciones andaluzas».

Tras el rechazo de la Junta Electoral de Andalucía de la coalición de izquierdas, por presentar los documentos fuera de plazo, ha asegurado que están trabajando para «subsanar» los problemas técnicos aunque ha tildado de buena noticia que «haya un amplio acuerdo que signifique el inicio de un proceso de construcción de un Frente Amplio.