Fú Xavi: “En noviembre peligraba no solo la Champions, es hora de valorar el trabajo”

MADRID, 7 (EUROPA PPRESS)

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, hizo un pequeño balance positivo a sus seis meses en el cargo después de lograr de manera matemática la clasificación para la próxima Liga de Campeones, cuando «peligraba» Europa, con un 1-2 al Real Betis este sábado.

«Tenemos que valorar de dónde veníamos en noviembre y dónde estamos. Hemos estado muy competitivos, ganado muchos partidos fuera de casa y a los equipos de arriba. Hemos jugado por momentos de manera excelente. Después dimos un bajón en juego. Los jugadores no bajan los brazos. Debemos mejorar la constancia, ser más fiables en el juego», dijo en rueda de prensa.

El técnico culé destacó la manera de competir de su equipo, a pesar de que bajó en su juego y se tuvieron que conformar con los «objetivos mínimos» de terminar entre los cuatro primeros. «Somos los que somos, competitivos. Hemos cambiado la mentalidad del equipo, de dónde estábamos a dónde estamos, la temporada podía haber sido mucho peor, tenemos que estar satisfechos», afirmó.

«Estamos en Champions que es el objetivo, para lo que me ficharon en noviembre. Es hora de valorar el trabajo, todos hemos hecho un esfuerzo grande. Nos ha faltado más constancia, lo que es innegable es que este equipo tiene alma competitiva, cree hasta el final, esto en noviembre no pasaba. En noviembre peligraba no solo la Champions», apuntó.

Xavi se mostró contento también por el gol de Ansu Fati. «Ansu tiene estrella, tiene gol, estoy muy feliz por él, es un jugador diferencial y lo está notando el equipo. En media ocasión te hace el gol incluso tirando mal», afirmó, hablando también del futuro.

«Ya estamos planificando un poco la próxima temporada, y lo más importante es que sabemos el diagnóstico, lo que nos pasa, qué nos falta, y eso es lo más importante. Ahora podemos jugar con menos presión para ser segundos, lo que quiero es ganar títulos pero estábamos en una situación complicada en noviembre. Trabajaremos para mejorar la situación deportiva y espero que económica», terminó.