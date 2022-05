Con antimonumento, colectivos piden que Glorieta de la Palma sea en honor a personas desaparecidas

Familiares de personas desaparecidas montaron un monumento en donde se localizaba la palma, sobre Paseo de la Reforma, y pidieron que este lugar sea rebautizado como la Glorieta de las Personas Desaparecidas.

Con palas, picos y cemento colocaron fotografías de personas desaparecidas y carteles con diversas consignas, entre las que se encuentran: ‘El gran fracaso del Estado Mexicano es no encontrar a nuestros (as) desaparecidos’ y ‘¿Quién te buscará cuando yo ya no esté?’

Cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) refieren que en México hay 99 mil 803 personas desaparecidas o ausentes.

La colocación de este monumento ocurre a pocas horas de que se dé a conocer qué planta será colocada en este lugar.

Hasta el momento, el ahuehuete lleva la delantera para llegar a Paseo de la Reforma en sustitución de la palma.

